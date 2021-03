Μαγκουάιρ: «Καμία δικαιολογία, αλλά μάλλον γι' αυτό είμαι αμυντικός»! (vid)

Ο αρχηγός των «κόκκινων διαβόλων» όντας μονάχα μερικά εκατοστά από την τελική γραμμή και με τη μπάλα να του έρχεται απλά για να τη σπρώξει στην εστία, την έστειλε στο δοκάρι και μακριά από τα δίχτυα, σε μια φάση που ίσως και να είναι η πιο αστεία χαμένη στιγμή για γκολ για ολόκληρη τη σεζόν.

«Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, έπρεπε να έχω σκοράρει. Δεν υπάρχει τίποτα να πω. Ίσως γι' αυτό είμαι αμυντικός κι όχι επιθετικός αφού δεν σκοράρω, αλλά πραγματικά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία» είπε ο Χάρι Μαγκουάιρ.

I think it’s easy to score this than to miss, Maguire chose to miss. #MUNACM

pic.twitter.com/nG6INTBE3z

— UTD Xtra (@UNITEDEXTRA_) March 11, 2021