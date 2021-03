Ο Μοχάμεντ Ελνένι ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το τελικό 3-1 για τους «κανονιέρηδες» απέναντι στον Ολυμπιακό στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τους «16» του φετινού Europa League για να κάνει ακόμα πιο ασφαλές το προβάδισμα πρόκρισης για την ομάδα του Αρτέτα ενόψει των προημιτελικών της διοργάνωσης.

Η αλήθεια είναι πως ο Αιγύπτιος χαφ έχει πετύχει εκπληκτικά τέρματα με τη φανέλα του λονδρέζικου κλαμπ και όταν στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα συνηθίζει να το κάνει με εντυπωσιακό τρόπο, όπως στο «Γ.Καραϊσκάκης».

Από το δεξί μονοκόματο σουτ στο «Καμπ Νόου» απέναντι στην Μπαρτσελόνα το 2016, στο γκολ από απόσταση σε φιλικό ματς με την ΜΚ Ντονς το περασμένο καλοκαίρι έχοντας δει την ανυπεράσπιστη εστία από λάθος του τερματοφύλακα.

Η Ντάνταλκ στο Europa League είχε γίνει ακόμα ένα «θύμα» του με τρομερό δεξί σουτ που είχε κάνει, ενώ, τώρα το βίωσε και ο Ολυμπιακός!

Here is a video of all 4 of Mohamed Elneny’s wonderstrikes for Arsenal. The man is pure class. pic.twitter.com/ViE5JWyXPp

— SK (@SK_AFC14) March 12, 2021