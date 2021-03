Ο Γουίλιαν ήταν εκείνος που γέμισε προς τον Γκάμπριελ Μαγκαλιάες για το 2-1 στο 79ο λεπτό του αγώνα στο «Γ.Καραϊσκάκης» το βράδυ της Πέμπτης και κατάφερε να «σερβίρει» γκολ για συμπαίκτη του για τέταρτο διαδοχικό ματς, στην προσπάθειά του να ξαναβρεί τον καλό του εαυτό.

«Είναι καλό το μαλλί;» ρωτούσε με εμφανή τη θετική του διάθεση, όταν στάθηκε απέναντι από την κάμερα για δηλώσεις μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Willian in his post-match interview: “My hair looks good?” #afc pic.twitter.com/bDpVCmZIRp

— afcstuff (@afcstuff) March 11, 2021