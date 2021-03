Σύγκριση Ολυμπιακού-Άρσεναλ παίκτη προς παίκτη!

Κατ΄ αρχάς, να ευχηθώ στον Ολυμπιακό κάτι για την επόμενη τετραετία του!...

Να πάρει το φετινό και και τα επόμενα τέσσερα σερί πρωταθλήματα, ώστε το 2025 που θα γιορτάσει τα 100 χρόνια ιστορίας του να έχει στην τροπαιοθήκη του 50 πρωταθλήματα! Επιπλέον να πάρει μίνιμουμ δύο ακόμη Κύπελλα, ώστε να φτάσει τα 30-και τα 20 νταμπλ! Και, βεβαίως, να κάνει έστω ένα-δύο ακόμη βήματα προς τα εμπρός στην Ευρώπη, με παρουσία του στα προημιτελικά κι ει δυνατόν στα ημιτελικά μίας διοργάνωσης της ΟΥΕΦΑ.

Τώρα, μία ημέρα πριν τον πρώτο μεγάλο αγώνα του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στους 16 του Γιουρόπα Λιγκ, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να κάνουμε μία σύγκριση των δύο ομάδων παίκτη προς παίκτη. Γιατί όσο κι αν η χρηματιστηριακή αξία των δύο κλαμπ απέχει παρασάγγας, ας επιχειρήσουμε να το δούμε και λίγο αλλιώς. Μήπως δηλαδή η απόσταση δεν είναι τέτοια που δείχνουν οι αριθμοί, αλλά αρκετά μικρότερη, τέτοια ώστε ο πρωταθλητής Ελλάδας να μπορεί να αποκλείει, πέρυσι, την Κυπελλούχο Αγγλίας;…

Γκολκίπερ. Η Άρσεναλ έχει τον 30χρονο Γερμανό διεθνή (8 φορές) Λένο. Κι ο Ολυμπιακός τον 28χρονο Πορτογάλο Σα, που καλείται πάρα πολύ τακτικά στην Εθνική του από τότε που έγινε βασικός στους «ερυθρόλευκους». Οι διαφορές τους δεν είναι τεράστιες.

Ρεζέρβα. Από τη μία είναι ο 29χρονος Αυστραλός διεθνής (59 φορές) Ράιαν, πρώην της Μπράιτον κι από την άλλη ο 18χρονος Τζολάκης της Εθνικής Ελπίδων μας-εκτός λίστας έχει μείνει ο Ισλανδός Κρίστινσον.

Δεξιός μπακ. Από τη μία είναι ο 26χρονος Ισπανός διεθνής (4 φορές) Μπεγερίν, επί σειρά ετών στο αγγλικό πρωτάθλημα κι από την άλλη ο 29χρονος Γάλλος Λαλά. Ο πρώτος πιο επιθετικογενής, ο δεύτερος πιο επίμονος αμυντικά.

Δεύτερος δεξιός μπακ. Από τη μία ο 29χρονος Πορτογάλος διεθνής (33 φορές) Σεντρίκ Σοάρες, κι αυτός πολύ επιθετικογενής, κι από την άλλη ο 25χρονος Τυνήσιος διεθνής (16 φορές) Ντρέγκερ, παροπλισμένος εσχάτως. Κατά βάση ο Ανδρούτσος είναι η δεύτερη επιλογή.

Αριστερός μπακ. Από τη μία ο 24χρονος Σκοτσέζος διεθνής (16 φορές) Τέρνει κι από την άλλη ο 23χρονος Μολδαβός διεθνής (24 φορές) Όλεγκ. Πιο αποτελεσματικός επιθετικά ο πρώτος, πιο πιεστικός αμυντικά ο δεύτερος.

Δεύτερος αριστερός μπακ. Στην Άρσεναλ δεν υπάρχει κανένας-όταν χρειαστεί παίζει ο Σεντρίκ. Στον Ολυμπιακό ο 37χρονος Χολέμπας, πρώην διεθνής (38 φορές) με την Ελλάδα και επί 4,5 χρόνια στη Γουότφορντ.

Πρώτος βασικός στόπερ. Από τη μία ο 34χρονος Βραζιλιάνος διεθνής (57 φορές) Νταβίντ Λουίζ κι από την άλλη ο επίσης 33χρονος διεθνής (90 φορές) Παπασταθόπουλος, με καριέρα σε Γερμανία, Αγγλία κι Ιταλία, σημαντικά ονόματα κι οι δύο.

Δεύτερος βασικός στόπερ. Από τη μία ο 25χρονος Άγγλος Χόλντινγκ κι από την άλλη ο 27χρονος Πορτογάλος διεθνής (3 φορές) Σεμέδο, απών όμως και στα δύο αυτά ματς λόγω τραυματισμού.

Τρίτος στόπερ. Από τη μία ο 23χρονος αριστεροπόδαρος Βραζιλιάνος Γκάμπριελ κι από την άλλη ο 25χρονος Σενεγαλέζος διεθνής (μία φορά) Μπα, κι αυτός πολύ ψηλός, αλλά πιο γρήγορος.

Τέταρτος στόπερ. Από τη μία ο 27χρονος επίσης αριστεροπόδαρος Ισπανός Μάρι κι από την άλλη ο 36χρονος πρώην διεθνής (37 φορές) Αβραάμ, απών κι αυτός στα δύο παιχνίδια, επίσης λόγω τραυμαρτισμού. Η Άρσεναλ έχει και πέμπτο, τον 26χρονο Άγγλο διεθνή (3 φορές) Τσάμπερς, που παίζει και δεξί μπακ.

Αμυντικός μέσος. Από τη μία ο 27χρονος πολύ ποιοτικός Γκανέζος διεθνής (29 φορές) Τόμας Πάρτεϊ κι από την άλλη ο 30χρονος Γάλλος παλιός διεθνής (22 φορές) Εμβιλά, πιο σταθερός και πιο καλός ανασταλτικά.

Οκτάρι. Από τη μία ο 28χρονος αριστεροπόδαρος Ελβετός διεθνής (89 φορές) Τσάκα κι από την άλλη ο επίσης 28χρονος κι αριστεροπόδαρος Έλληνας διεθνής (15 φορές) Μπουχαλάκης, δύο παίκτες με αρκετά παρόμοια χαρακτηριστικά.

Χαφ πασπαρτού. Από τη μία ο 24χρονος Ισπανός διεθνής (11 φορές) Ντάνι Σεμπάγιος κι από την άλλη ο 24χρονος διεθνής (16 φορές) με τη Γουϊνέα Μαντί Καμαρά, επίσης παίκτες με αρκετά κοινά σημεία στο παιχνίδι τους.

Εναλλακτική επιλογή κεντρικού χαφ. Από τη μία ο 29χρονος διεθνής (78 φορές) Αιγύπτιος Ελνένι κι από την άλλη ο 24χρονος (μία φορά διεθνής) Ανδρούτσος, καθώς είναι εκτός λίστας ο Πορτογάλος Τιάγκο.

Δεκάρι. Από τη μία ο 22χρονος Νορβηγός διεθνής (25 φορές) Όντεγκααρντ, απόκτημα του Γενάρη από ολόκληρη Ρεάλ κι από την άλλη ο 28χρονος διεθνής (51 φορές) Φορτούνης, πιο έμπειρος και πιο κοντά στο γκολ.

Εξτρέμ-δεκάρι. Από τη μία ο 32χρονος Βραζιλιάνος διεθνής (70 φορές) Γουίλιαν κι από την άλλη ο 36χρονος Γάλλος παλιός διεθνής (52 φορές) Βαλμπουενά, με φοβερή ποιότητα κι οι δύο.

Πρώτος εξτρέμ. Από τη μία ο 19χρονος φοβερός αριστεροπόδαρος ντριμπλέρ Σακά, ήδη 4 φορές διεθνής με την Αγγλία κι από την άλλη ο 22χρονος διεθνής (2 φορές) Βρουσάι, απών και στα δύο ματς λόγω τραυματισμού.

Δεύτερος εξτρέμ. Από τη μία ο επίσης αριστεροπόδαρος, ζογκλερικός 26χρονος Αφρικάνος Πέπε (25 φορές διεθνής με την Ακτή Ελαφαντοστού) κι από την άλλη ο 26χρονος Πορτογάλος διεθνής (9 φορές) Μπρούμα, ταχύτατος διεμβολιστής.

Τρίτος εξτρέμ. Από τη μία ο 20χρονος φαντεζί Άγγλος Σμιθ Ρόου (παίζει και δεκάρι) κι από την άλλη ο 27χρονος διεθνής (14 φορές) Μασούρας, πιο ικανός στο σκοράρισμα.

Τέταρτος εξτρέμ. Από τη μία ο 20χρονος Βραζιλιάνος Μαρτινέλι, εκτός πλάνων φέτος, κι από την άλλη ο 23χρονος Σέρβος διεθνής (μία φορά) Ραντζέλοβιτς. Η Άρσεναλ έχει και πέμπτο, τον 21χρονο Άγγλο Ρις Νέλσον, παροπλισμένο εδώ και κάμποσο καιρό.

Σέντερ φορ. Από τη μία ο περίφημος 32χρονος Αφρικάνος διεθνής (51 φορές με την Γκαμπόν) Ομπαμεγιάνγκ κι από την άλλη ο 34χρονος επίσης Αφρικάνος διεθνής (45 φορές με το Μαρόκο) Ελ Αραμπί. Κλασικοί γκολτζήδες, με 14 και 20 γκολ αντίστοιχα στη φετινή σεζόν.

Δεύτερος φορ. Από τη μία ο 30χρονος Γάλλος πρώην διεθνής (16 φορές) Λακαζέτ κι από την άλλη ο 28χρονος Αιγύπτιος διεθνής (26 φορές) Χασάν. Με 11 γκολ και οι δύο φέτος!

Τρίτος φορ. Η Άρσεναλ έχει τον 22χρονο Άγγλο Ενκέτια, παροπλισμένο εσχάτως. Ο Ολυμπιακός κανένα, αφού έχει μείνει εκτός λίστας ο Βέλγος Κάιπερς.

Σε γενικές γραμμές βλέπουμε την Άρσεναλ με μεγαλύτερο ρόστερ στο Γιουρόπα Λιγκ, λόγω έλλειψης πολλών γηγενών στον Ολυμπιακό, αλλά και λόγω απουσιών του, σε αντίθεση με τους Άγγλους που είναι κομπλέ. Γενικά είναι πιο γεμάτο το ρόστερ τους, με εξαίρεση τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ έχει μεγαλύτερη ισορροπία υπό την έννοια της παρουσίας πολλών καλών αριστεροπόδαρων. Αλλά βλέπουμε ότι σε πολλά ζευγάρια η διαφορά ποιότητας δεν είναι αυτή που δείχνει η χρηματιστηριακή αξία τους. Βεβαίως, η Άρσεναλ κάνει μεταγραφές 80 (Πέπε), 64 (Ομπαμεγιάνγκ), 53 (Λακαζέτ) και 50 (Πάρτεϊ) εκατομμυρίων Ευρώ κι ο Ολυμπιακός έχει ταβάνι τα 7 εκ. Ευρώ για τον Ποντένσε…

Να πάμε και στους δύο προπονητές; Ο μόλις 39 ετών Αρτέτα σαν πρώτος δεν έχει παρά την εμπειρία 14 μηνών, αλλά ήταν 3,5 χρόνια βοηθός του Γκουαρντιόλα. Ο 50χρονος Πέδρο Μαρτίνς είναι πάνω από 11 χρόνια στους πάγκους και στην τριετία του στον Ολυμπιακό και τίτλους πήρε και έφτασε τα 40 παιχνίδια στα Κύπελλα Ευρώπης…Και στους δύο αρέσει το όμορφο ποδόσφαιρο, με πολύ πάσινγκ γκέιμ.

Δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι η Άρσεναλ είναι το μεγάλο φαβορί. Αλλά επίσης δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι πρέπει να περάσει πάνω από το πτώμα του Ολυμπιακού αν θέλει να πάρει εκδίκηση για τον περσινό αποκλεισμό της…

Άσχετο: η καλή παρουσία του Φορτούνη το Σαββατοκύριακο και το τρίτο του συνεχόμενο γκολ στο πρωτάθλημα (με Άρη, Βόλο, Λαμία), όλα με πολύ καλά τελειώματα, δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από την Uefa.

