Μαν.Γιουνάιτεντ – Μίλαν: Από τον Κακά στον Ζλάταν και το νέο ραντεβού! (vids)

Το Europa League πέρα από το ζευγάρωμα του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ το οποίο... μάλλον περίμεναν πολλοί για τους «16» της φετινής διοργάνωσης, θα έχει και την μεγάλη κόντρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Μίλαν.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει επί αγγλικού εδάφους στις 11 του Μάρτη και ο επαναληπτικός στις 18 στο «Σαν Σίρο», εκεί όπου οι «κόκκινοι διάβολοι» πίσω στο 2010 είχαν πάρει την ιστορική πρώτη τους νίκη, στους «16» του Champions League εκείνης της σεζόν.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής εκείνης της αναμέτρησης της 16ης του Φλεβάρη σκοράροντας δις με κεφαλιά στο Μιλάνο για το τελικό 3-2, το οποίο η Γιουνάιτεντ υπερασπίστηκε στην ρεβάνς επικρατώντας ξανά, αυτή τη φορά πανεύκολα φτάνοντας στο τελικό 4-0.

Λίγα χρόνια πριν εκείνες τις μάχες, το 2007, προτού η Μίλαν φτάσει στον μεγάλο τελικό της Αθήνας για να πάρει εκδίκηση από την Λίβερπουλ για το χαμένο παιχνίδι της Πόλης το 2005, ο Κακά είχε κάνει... πράγματα και θαύματα στο «Ολντ Τράφορντ» στα ημιτελικά του Champions League.

Ο Βραζιλιάνος είχε πετύχει ένα από τα καλύτερα γκολ του θεσμού αναγκάζοντας τους Χάιντζε και Εβρά να κουτουλήσουν μεταξύ τους και να φύγει εκείνος απέναντι από τον τερματοφύλακα για να κάνει υποδειγματικό πλασέ και να σκοράρει. Οι «ροσονέρι» παρά την ήττα (3-2) είχαν τα δυο εκτός έδρας γκολ από το Μάντσεστερ και στον επαναληπτικό επικράτησαν 3-0 για να περάσουν στον τελικό του ΟΑΚΑ.

Φυσικά υπάρχει και η μεγάλη επαναφορά του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς που ως μέλος της Μίλαν θα κοντραριστεί με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην παρουσία του στην οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Europa League το 2017 με τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο και αποχώρησε ως ένας εξαιρετικός φίλος των «κόκκινων διαβόλων».

Zlatan Ibrahimović was directly involved in 37 goals in 46 games for Man Utd during the 2016-17:

28 goals

9 assists

He's coming back to Old Trafford. #UELdraw pic.twitter.com/3uDcY1MAbP

— Squawka Football (@Squawka) February 26, 2021