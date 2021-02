Ο νεαρός Άγγλος εξτρέμ έχει καταφέρει να καταγράψει συμμετοχή σε 13 γκολ για την Άρσεναλ σε 15 εμφανίσεις στο αρχικό σχήμα των «κανονιέρηδων» όπου τοποθετείται από τον Αρτέτα στο δεξί άκρο της επίθεσης.

Με τις δύο ασίστ που έκανε στον Πιέρ – Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ στο «Γ.Καραϊσκάκης» το βράδυ της Πέμπτης όντας εκείνος που έφτιαξε και το καθοριστικό γκολ στο 87' για το τελικό 3-2 επί της Μπενφίκα, ο Σάκα έφτασε στις 8 ασίστ στο Europa League από την έναρξη της περασμένης αγωνιστικής περιόδου!

Είναι ο κορυφαίος σε αυτό το κομμάτι από την ποδοσφαιρική χρονιά 2019-2020, ενώ, σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Άρσεναλ από την περσινή σεζόν έχει φτιάξει 18 τέρματα για τους συμπαίκτες του, τις περισσότερες από κάθε άλλον στο ρόστερ της ομάδας του Λονδίνου!

