Ρέιντζερς: Ο Μορέλος είδε αντίπαλο να τραυματίζεται και σταμάτησε την αντεπίθεση! (vid)

Ο Μορέλος πέτυχε το πρώτο γκολ της Ρέιντζερς στο ευρύ 5-2 επί της Άντβερπ στον μεταξύ τους επαναληπτικό στην Γλασκώβη με την ομάδα του Στίβεν Τζέραρντ να παίρνει την πρόκριση για τους «16» του Europa League και να συνεχίζει τη φετινή ξέφρενη πορεία σε όλες τις διοργανώσεις.

Σε επικίνδυνη αντεπίθεση από πλευράς της ομάδας του Stevie G, ο επιθετικός των «διαμαρτυρόμενων» αντιλήφθηκε πως ο αντίπαλος που έτρεξε να τον μαρκάρει αποκόμισε μυϊκό τραυματισμό σταματώντας την προσπάθεια, με τον Μορέλος να μη θέλει να συνεχίσει τόσο εύκολα.

Σταμάτησε μόνος του το παιχνίδι για το πρόβλημα του αντιπάλου του και παρά την γκρίνια από τους συμπαίκτες του, κέρδισε την εκτίμηση των παικτών της Άντβερπ για την κίνησή του.

That is class from Morelos

Top Sportsmanship

pic.twitter.com/aGnwx6MjUO

