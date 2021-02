Μετά το εκτός έδρας 4-0 για τους «κόκκινους διαβόλους» πριν από μια εβδομάδα στο Τορίνο, η ομάδα του Σόλσκιερ απλά έπρεπε να περάσει άνετα ένα 90λεπτο στον αγωνιστικό χώρο για να εξασφαλίσει και επίσημα την πρόκριση στους «16» του Europa League.

Το έκανε μένοντας στο 0-0 με την Σοσιεδάδ, σε ένα ματς όπου ο Σόλα Σόρταϊρ έγραψε ιστορία. Σε ηλικία 17 ετών και 23 ημερών έσπασε το ρεκόρ που διατηρούσε ο Νόρμαν Γουάιτσαϊντ κι έγινε ο νεαρότερος ever με ευρωπαϊκή συμμετοχή για το κλαμπ του Μάντσεστερ!

Μάλιστα, όταν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο, μπήκε στη θέση του... νεαρότερου σκόρερ για τον σύλλογο σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, Μέισον Γκρίνγουντ.

What a feeling to make my European debut! To become United’s youngest ever player in Europe is an incredible honour and a proud moment for me and my family! On to the next round #MUFC pic.twitter.com/dE4fZ90yjz

— Shola Shoretire (@SholaShoretire) February 25, 2021