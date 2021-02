Σλάβια Πράγας: Πήραν τον Σούτσεκ με video-κλήση για να πανηγυρίσουν την πρόκριση! (vid)

Ο νυν ποδοσφαιριστής της Γουέστ Χαμ φαίνεται ότι ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς ανθρώπους στην Πράγα όπου βρισκόταν προτού μετακινηθεί στην Premier League.

Οι πρώην συμπαίκτες του στην Σλάβια τον πήραν αμέσως τηλέφωνο για να πανηγυρίσουν μαζί του το 2-0 επί της Λέστερ στο King Power Stadium και γιόρτασαν την πρόκριση στους «16» του Europa League.

Tomáš Souček could genuinely be the most popular man in football

His former Slavia Prague teammates dropped him a call after shocking Leicester and advancing in the Europa League! #UEL pic.twitter.com/nJntdNMlSF

