Ο Μπρούνο Φερνάντες ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στο πρώτο παιχνίδι των «32» του Europa League απέναντι στην Ρεάλ Σοσιεδάδ, στο τυπικά... εκτός έδρας ματς που διεξήχθη στο Τορίνο και η ομάδα του Σόλσκιερ έφτασε πανεύκολα στο τελικό 4-0.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ – που στην ομάδα του ακόμα... απορούν από ποιον ποδοσφαιρικό πλανήτη κατέβηκε και πόσο τυχεροί ήταν που τον απέκτησαν – σκόραρε δυο φορές και έκανε και μια ασίστ προς τον Μάρκους Ράσφορντ σε ακόμα μια απόλυτα επιτυχημένη βραδιά και επί προσωπικού, αλλά και για την ομάδα του...

Bruno Fernandes has been directly involved in 52 goals in 58 games in all competitions for Manchester United #UEL pic.twitter.com/jfYBgGiyRE — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 18, 2021

Αδιανόητο: Μονάχα Μέσι και Λεβαντόφσκι τον προσπερνούν

Αυτό που έχει καταφέρει ο Μπρούνο Φερνάντες από τον περασμένο Φλεβάρη, του 2020, μέχρι και φέτος, μέσα σε έναν χρόνο παρουσίας στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πραγματικά ανήκουστο. Είναι τρελό. Είναι κάτι που μόνο στο ποδόσφαιρο θα μπορούσε να συμβεί και μονάχα από σπάνιους παίκτες θα μπορούσε να καταγραφεί στα βιβλία της ιστορίας του αθλήματος.

Ο Μπρούνο Φερνάντες είναι μέσος. Αυτό έχει μάθει, αυτό δηλώνει, έτσι τον ξέρει ο κόσμος, έτσι έχει... καταγραφεί στα πρακτικά. Είναι χαφ ο άνθρωπος. Κι όμως, έχει συμμετοχή σε 52 γκολ για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον τελευταίο χρόνο σε 58 αναμετρήσεις!

Μεγαλύτερη συμβολή στο σκοράρισμα για τις ομάδες τους αυτή τη στιγμή στο ίδιο χρονικό διάστημα, έχουν μονάχα οι Λιονέλ Μέσι και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι! Που δεν έχουν καμία σχέση με το παιχνίδι και την θέση του Μπρούνο Φερνάντες. Κι αν ο Πολωνός στράικερ της Μπάγερν Μονάχου είναι μια κατηγορία μόνος του και σκοράρει ακατάπαυστα έχοντας φτάσει να έχει συμμετοχή σε 67 τέρματα για τους Βαυαρούς, ο Μέσι έχει μόλις 53! Ένα περισσότερο από τον Μπρούνο που μετράει 33 τέρματα και 19 ασίστ! Πραγματικά απίστευτο...

Το +10 στην Premier και οι εξωπραγματικοί αριθμοί του

Τη δεδομένη χρονική στιγμή με την παρουσία σε 52 γκολ για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είτε με τον ίδιο να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα είτε κάνοντας την τελική πάσα για να σκοράρει κάποιος από τους συμπαίκτες του, ο Μπρούνο Φερνάντες έχει τουλάχιστον διψήφια διαφορά από κάθε άλλον συνάδελφό του στην Premier League!

Σε επίπεδο συμμετοχής στα γκολ, από τον Φεβρουάριο του 2020, κανείς δεν μπορεί να κοντράρει τον Πορτογάλο σούπερ σταρ των «κόκκινων διαβόλων» που βρίσκεται στο +10 από τον πιο άμεσο πιο... αποτελεσματικό ποδοσφαιριστή της κορυφαίας Λίγκας της Ευρώπης αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της συμβολής στο σκοράρισμα.

Ρίχνοντας και μια ματιά στους τρομερούς αριθμούς του Μπρούνο Φερνάντες, αντιλαμβάνεται κάποιος πως ο ποδοσφαιριστής συνεχίζει με τρομερή συνέπεια ν' αποδίδει εξαιρετικά και να σημειώνει συνεχώς εντυπωσιακές επιδόσεις. Ρίξτε μια ματιά στα παρακάτω νούμερα που έχει παρουσιάσει ο Μπρούνο Φερνάντες...

Over the last 4 seasons Bruno Fernandes has insane stats 2017/18: 16 goals, 20 assists

2018/19: 32 goals, 18 assists

2019/20: 27 goals, 22 assists

2020/21: 21 goals, 12 assists Altogether in 195 games thats 96 goals and 72 assists World class numbers. pic.twitter.com/hjLCRpde7q — Eardz (@UTD_Eardz) February 18, 2021

Κι όμως θα τα χάριζε όλα για να πάρει κούπα!

Για φέτος, έχει 31 παιχνίδια κατά τα οποία συμπλήρωσε το 90λεπτο και έχει σκοράρει 21 φορές με 11 ασίστ. Αν βγάλει κανείς απ' έξω τα πέναλτι που έχει εκτελέσει εύστοχα ο Πορτογάλος, πάλι είναι εξαιρετικοί οι αριθμοί του με 13 γκολ...

Και μπορεί να τρελαίνει κόσμο, μπορεί να είναι συνεχώς το όνομα το οποίο συμπεριλαμβάνεται σε κάθε ποδοσφαιροκουβέντα μετά τις βραδιές των αγώνων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα εγχώρια αλλά και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ωστόσο, εκείνος θα τα... χάριζε όλα αμέσως και θα έσβηνε τις προσωπικές του επιδόσεις, αν είναι να πανηγυρίσει τίτλους και να γεμίσει το βιογραφικό του.

«Ήμασταν στο Champions League, θέλαμε να προχωρήσουμε μέχρι τέλους, όμως ήμασταν άτυχοι και αποκλειστήκαμε. Τώρα είμαστε στο Europa League και... πάμε να το πάρουμε. Θα προσπαθήσουμε. Το πιο σημαντικό για εμένα είναι να πάρουμε τρόπαια στο τέλος της σεζόν. Κι ας μην ξανασκοράρω για φέτος αν είναι να πάρουμε τρόπαια. Δεν αρκεί σε ένα κλαμπ του μεγέθους της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να παίζει σε μεγάλες διοργανώσεις και να μην τις κατακτά» είπε...

Δώστε του άμεσα και το περιβραχιόνιο...