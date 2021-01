Φόλενταμ – Αϊντχόφεν 0-2: Έπαιξε όσο χρειάστηκε για να προκριθεί στους «8» του Κυπέλλου (vids)

Σαν σήμερα (19/01), ακριβώς πριν από ένα χρόνο, ο Νόνι Μαντουέκε έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με την Αϊντχόφεν. Ο 18χρονος Άγγλος μεσοεπιθετικός έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς παίκτες της αντιπάλου του Ολυμπιακού στους «32» του Europa League και, επί της ουσίας, «καθάρισε» την πρόκριση της PSV στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ολλανδίας.

Η Φόλενταμ, παρ' ότι ομάδα δεύτερης κατηγορίας, ήταν ιδιαιτέρως ανταγωνιστική στο πρώτο ημίχρονο, όπου ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας της Αϊντχόφεν, Γερμανός Λαρς Ίνερσταλ, ήταν ο καλύτερος παίκτης των φιλοξενούμενων, οι οποίοι επέβαλαν την ανωτερότητά τους στην επανάληψη (2-0), δια ποδός Μαντουέκε.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Τότεναμ (των τμημάτων υποδομής της, για την ακρίβεια), σκόραρε με πολύ ωραίο φαλτσαριστό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής (51'), έχοντας σκοράρει πλέον και στις τρεις διοργανώσεις που συμμετέχει φέτος η Αϊντχόφεν: Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Europa League.

Η Φόλενταμ προσπάθησε να αντιδράσει, δεν τα κατάφερε και ο αρχηγός Ντένζελ Ντάμφρις, με (πολύ τραβηγμένο) πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε ο ίδιος (79'), σφράγισε την πρόκριση της PSV στα προημιτελικά του Κυπέλλου.

#VeronicaInside #ESPN #volpsv #Volendam wordt genaaid door de #Schwalbe van #Dumfries hij stapt al over been #Volendam speler die hem niet eens raakt,zodra hij grond raakt gaat hij liggen#Nijhuis had geel gegeven ipv pingel

waar is de #VAR pic.twitter.com/nS8mniDEqC

— (@4J4XF4N) January 19, 2021