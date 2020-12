Ο 21χρονος Νορβηγός αμυντικός των «ροσονέρι» ήταν εκείνος που πέτυχε το μοναδικό γκολ για την ομάδα του απέναντι στην Σπάρτα στην Πράγα για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa League και το σύνολο του Πιόλι εξασφάλισε την πρωτιά του γκρουπ.

Αντικαταστάθηκε στο φινάλε κι όμως παρά την κούραση, δεν άφησε το ταξίδι της επιστροφής ανεκμετάλλευτο, βγάζοντας τα βιβλία του και διαβάζοντας ιταλικά!

Αυτό θα πει αφοσίωση...

Hauge learning Italian on the flight back to Milan pic.twitter.com/KpJnmtqNQk

— Milan Eye (@MilanEye) December 11, 2020