Ο Μπέιλ αποκαλεί Κάριους τον Σον που χάνει τη μπάλα από τα χέρια του! (vid)

Ο Ουαλός σούπερ σταρ, τη στιγμή που η κάμερα κατέγραψε τις χαλαρές στιγμές των παικτών του Ζοσέ Μουρίνιο στην τελευταία προπόνηση πριν από το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Europa League με την Άντβερπ, «πέταξε» την ατάκα...

Ο Σον προσπάθησε να κρατήσει τη μπάλα, η οποία του έφυγε από τα χέρια και την κυνηγούσε, με τον Μπέιλ να τον αποκαλεί... Κάριους, ασφαλώς με σαφή υπαινιγμό στα λάθη του άλλοτε πορτιέρε της Λίβερπουλ στον τελικό του Champions League στο Κίεβο.

Just Gareth Bale calling Sonny 'Karius' after he dropped the ball pic.twitter.com/XjyNG3fyvJ

— Hayters TV (@HaytersTV) December 9, 2020