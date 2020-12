Λίντσερ - Τότεναμ: Ο «200άρης» Μπέιλ σκόρερ με τους Σπερς στην Ευρώπη, επτά χρόνια μετά (pic & vid)

Σφραγίδα και στην ευρωπαϊκή του δεύτερη θητεία με την Τότεναμ έβαλε ο Γκάρεθ Μπέιλ, ο οποίος σκόραρε με πέναλτι απέναντι στη Λίντσερ και έπιασε σπουδαίο ορόσημο καριέρας.

Μετά από επτά χρόνια και το τελευταίο του γκολ με τους Σπερς στην Ευρώπη, τον Μάρτιο του 2013 στο «Τζιουζέπε Μεάτσα» κόντρα στην Ίντερ, ο Ουαλός σταρ συνδύασε την επιστροφή του με το 200ο γκολ του σε επίπεδο συλλόγων κι εθνικής ομάδας.

Από αυτά, τα 57 είναι με την Τότεναμ, ενώ τα περισσότερα τα έχει πετύχει με τη Ρεάλ Μαδρίτης (105) και τα λιγότερα με τη Σαουθάμπτον (5).

Με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο ισοφάρισε τους Αυστριακούς, οι οποίοι είχαν ανοίξει το σκορ νωρίτερα, με το πρώτο γκολ που δέχονται οι Σπερς από open-play μετά από 442 αγωνιστικά λεπτά!

