Τότεναμ: Ο Μουρίνιο άλλαξε μέχρι και τερματοφύλακα για όμορφο λόγο! (pic & vid)

Τα «σπιρούνια» είχαν φτάσει στο 4-0 επί των Βούλγαρων για την 4η αγωνιστική των ομίλων του Europa League σε ένα τρομερά εύκολο παιχνίδι λόγω και της κατάστασης στην οποία βρίσκονταν οι αντίπαλοί τους εξαιτίας των κρουσμάτων κορονοϊού και των τραυματιών.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης έδωσε την ευκαιρία σε τρεις νεαρούς ποδοσφαιριστές να κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση με το ανδρικό τμήμα του συλλόγου, περνώντας τους στον αγωνιστικό χώρο.

Ο λόγος για τους Ντέιν Σκάρλετ, Χάρβεϊ Γουάιτ και Άλφι Γουάιτμαν. Μάλιστα, ο τελευταίος είναι τερματοφύλακας και ο Τζο Χαρτ που αντικαταστάθηκε για να του δώσει τη θέση του, τον χειροκρότησε και χαμογέλασε για την στιγμή του 22χρονου γκολκίπερ!

Όσο για τον Σκάρλετ, αυτός σε ηλικία 16 ετών και 247 ημερών έγινε ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής στα χρονικά της Τότεναμ που παίζει σε επίσημο ματς.

Great moment for Alfie Whiteman, who is called into action immediately! Love this reaction from Joe Hart! #THFC #COYS #SPURS #UEL pic.twitter.com/FfXxL2sqZQ

— (@FootballOllie) November 26, 2020