Γιουσέφ Γιαζίτσι: Έγραψε ιστορία με το χατ-τρικ στη Μίλαν! (pic)

Η Μίλαν ήταν αήττητη για 24 σερί ματς!

Στην ονειρεμένη αυτή περίοδο για τους ροσονέρι έβαλε τέλος ο Γιουσέφ Γιαζίτσι, ο οποίος σημείωσε χατ τρικ και... κάρφωσε τη Λιλ στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς.

Ο 23χρονος Τούρκος επιθετικός με το δεύτερο φετινό του εκτός έδρας χατ τρικ έγινε ο μόνος παίκτης σε ευρωπαϊκή διοργάνωση που πετυχαίνει κάτι τέτοιο γράφοντας τη δική του ιστορία στις διοργανώσεις της UEFA.

2 - Lille's Yusuf Yazici is the first player in the history of major UEFA European competition to score two away hat-tricks in a single season. Extraordinary. pic.twitter.com/xAdkUJekHX

— OptaJoe (@OptaJoe) November 5, 2020