Βιγιαρεάλ - Μακάμπι: Βγήκαν οι σκούπες για να διώξουν τα νερά! (pics)

Το βράδυ της Πέμπτης ήταν πρωτόγνωρο στο Estadio de la Cerámica καθώς η βροχή δημιούργησε εικόνες που έκανε άπαντες να γουρλώνουν τα μάτια μπροστά στη μανία της φύσης και το νερό που έπεφτε...

Μόλις η κατάσταση άρχισε να γίνεται κάπως πιο διαχειρίσιμη, βγήκαν οι σκούπες για ν' απομακρύνουν τα πολλά νερά από τα σημεία που μπορεί να είχαν συγκεντρωθεί προκειμένου να γίνει όσο το δυνατόν λιγότερο βαρύς ο αγωνιστικός χώρος και να διεξαχθεί το ματς του Europa League.

Βιβλικός κατακλυσμός στο Βίλα – Ρεάλ, πάει πιο πίσω το ματς με την Μακάμπι του Δώνη! (vid)

Δείτε φωτογραφίες:

After a huge storm an hour before their Europa League game, everyone at @VillarrealCF cooperated to clean their pitch.

Two hours later than planned, the pitch looked squeaky clean and Villarreal went on to win pic.twitter.com/hymJMmZysH

— 433 (@433) November 5, 2020