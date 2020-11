Λουντογκόρετς – Τότεναμ: 300 ματς, 200 γκολ, τα 100 εκτός έδρας ο Κέιν (vid)

Ο Χάρι Κέιν έπιασε την κεφαλιά και έκανε το 0-1 στη Λουντογκόρετς. Ο επιθετικός της Τότεναμ εξακολουθεί να γράφει ιστορία και οδεύει στο να γίνει ο κορυφαίος σκόρερ της ιστορίας της. Με αυτό το γκολ έφτασε τα 200 (τα 100 εκτός έδρας) σε 300 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και έγινε ο τρίτος ever για τους Spurs που φτάνει τη 200άρα. Νο1 σκόρερ είναι ο θρυλικός Τζίμι Γκριβς με 266 (379 ματς) και ακολουθεί ο Μπόμπι Σμιθ με 208 (σε 317 ματς).

Harry Kane scores his 200th Spurs goal on his 300th Spurs appearance ? pic.twitter.com/vQNMBkBOy3

— B/R Football (@brfootball) November 5, 2020