ΠΑΟΚ-PSV Αϊντχόφεν: Στην Τούμπα οι Ολλανδοί (pics & vids)

Η αντίστροφη μέτρηση για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την PSV Αϊντχόφεν ξεκίνησε. Οι Ολλανδοί έφτασαν στη Θεσσαλονίκη και μετά από μερικές ανάσες, πήγαν στην Τούμπα όπου σε λίγη ώρα θα πραγματοποιηθεί η τελευταία προπόνηση τους.

Η συνέντευξη Τύπου της ολλανδικής ομάδας έγινε, όπως και του ΠΑΟΚ, υπό ειδικές συνθήκες, λόγω του lockdown στη Θεσσαλονίκη, με τους ανθρώπους της PSV να απαντούν στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων μέσω του διαδικτύου καθώς δεν υπάρχει φυσική παρουσία εκπροσώπων του Τύπου στο γήπεδο της Τούμπας.

Not sure if it’s a cinema or press room? #PAOPSV #UEL. pic.twitter.com/18ASbLHOwl

— PSV (@PSV) November 4, 2020