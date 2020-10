Μουρίνιο: «Ήθελα να τους αλλάξω και τους 11, αλλά... έβαλα μόνο 4»! (vid)

Ο Πορτογάλος προπονητής ήταν έξαλλος με τη συμπεριφορά και την εμφάνιση των παικτών της Τότεναμ στην αναμέτρηση με την Άντβερπ και την ήττα (1-0) στη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους κι ενώ η ομάδα του ήταν πίσω στο σκορ, έβαλε τέσσερις ποδοσφαιριστές για ν' αλλάξει κάπως η κατάσταση, όμως, δεν είδε όσα θα ήθελε...

«Είμαι ο απόλυτος υπεύθυνος γιατί εγώ διάλεξα την ομάδα... Αν μπορούσα θα έκανα 11 αλλαγές αλλά έκανα 4 και κράτησα μια γιατί δεν θα μπορούσα να ξέρω πως θα εξελιχθεί το υπόλοιπο παιχνίδι. Υπάρχουν παίκτες που θα πρέπει ν' αρπάζουν και με τα δυο χέρια τις ευκαιρίες. Πλέον θα μου είναι πολύ εύκολο να επιλέγω παίκτες για την 11άδα» είπε ο Ζοσέ Μουρίνιο.

