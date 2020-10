Οι «κανονιέρηδες» μετά τη νίκη (2-1) επί της Ραπίντ στην Βιέννη, έφτασαν και πανεύκολα στο τελικό 3-0 επί της Ντάνταλκ το βράδυ της Πέμπτης για τη δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Οι Ιρλανδοί, όσο κι αν πάλεψαν μέχρι ένα σημείο στο πρώτο ημίχρονο να κοντράρουν τους «κανονιέρηδες», ήταν αδύνατο ν' ακολουθήσουν τον ρυθμό τους.

Από νωρίς η Άρσεναλ είχε φτάσει και στις 20 τελικές προσπάθειες, η Ντάνταλκ όσο περνούσε η ώρα απλά περίμενε και καθόταν στην άμυνα για να σώσει ό,τι μπορούσε να σωθεί και κάπως έτσι ήρθε ένα στατιστικό που ποτέ άλλοτε δεν είχε σημειωθεί στο Europa League.

Οι φιλοξενούμενοι στο Λονδίνο δεν έκαναν ούτε ένα φάουλ, σε αντίθεση με τα 20 που καταλογίστηκαν εις βάρος της ομάδας του Αρτέτα!

«Είμαστε ευγενική ομάδα, θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε την μπάλα από τον αντίπαλο, αλλά όχι με λάθος τρόπο» είπε ο κόουτς της ομάδας!

Dundalk become the first team not to concede a single foul in a Europa League match. pic.twitter.com/DWWeMRUdYr

— 90min (@90min_Football) October 29, 2020