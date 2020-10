Ήταν ένα από τα πιο σκληρά μαθήματα που κλήθηκε να πάρει ως «σταχτοπούτα» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ήταν, όμως, επίσης μια αναμέτρηση που τον έθεσε αιώνια στην ιστορία, χάρη στην έμπνευση ενός εκ των αντιπάλων παικτών. Στις 23 Οκτωβρίου του 2014, ο Αστέρας Τρίπολης ταξίδεψε στο Λονδίνο και το «Γουάιτ Χαρτ Λέιν» για το ματς κόντρα στην Τότεναμ και βίωσε από πρώτο... χέρι, το κορυφαίο τέρμα στην ιστορία του Europa League και ένα από τα πιο ιδιαίτερα που έχουμε παρακολουθήσει συνολικά ανεξαρτήτως διοργάνωσης κι εποχής.

Ο Αργεντίνος αρτίστας, Έρικ Λαμέλα, πρωτοσυστήθηκε στο αγγλικό κοινό με ένα πραγματικό έργο τέχνης, εκτελώντας με ραμπόνα στην κίνηση από το σημείο του ημικυκλίου, απέναντι στον τότε τερματοφύλακα των Αρκάδων, Κοσίτσκι, που έμεινε... στήλη άλατος και δικαιολογημένα.

Για την ιστορία, το σύνολο του Στάικου Βεργέτη είχε ηττηθεί με το βαρύ 5-1, μειώνοντας στο φινάλε του ματς από το απευθείας φάουλ του Χερόνιμο Μπαράλες που νίκησε τον τερματοφύλακα... Χάρι Κέιν. Ακόμη ένας λόγος για να θυμάται κάποιος εκείνο το παιχνίδι, αφού ο Άγγλος στράικερ, μετά το χατ-τρικ που πέτυχε, κλήθηκε να καθίσει κάτω από τα δοκάρια αφού ο Γιορίς είχε αποβληθεί και δεν απέμεναν αλλαγές στον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο.

Θυμηθείτε το απίθανο γκολ του Λαμέλα και τα highlights εκείνης της αναμέτρησης:

Τότεναμ (Μαουρίτσιο Ποτσετίνο): Γιορίς, Ντάιερ, Φάτσιο, Βερτόνχεν, Ντέιβις, Ντεμπελέ, Καπούε, Τάουνσεντ (83' Λένον), Λαμέλα (76' Έρικσεν), Κέιν, Αντεμπαγιόρ (77' Τσάντλι)

Αστέρας Τρίπολης (Στάικος Βεργέτης): Κοσίτσκι, Γιούι, Ζησόπουλος, Σανκαρέ, Παντελιάδης, Μουνάφο, Ουσέρο, Ρόλε (73' Μπαράλες), Τσοκάνης, Μάτσα (83' Μπακασέτας), Πάρα (80' Φερνάντες)

Harry Kane hat-trick Rabona magic from Erik Lamela Kane ending the match in goal @SpursOfficial #UEL pic.twitter.com/tObEa4NZgz

It's been 6 years since Spurs Asteras...

2014 - A Year To Remember.

Erik Lamela's Rabona. One of the most audacious pieces of skill, executed to perfection. pic.twitter.com/ojZG9uf2nX

— Pro:Direct Soccer (@ProD_Soccer) December 30, 2014