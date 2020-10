Ομόνοια: Πακέτα Εισιτηρίων για τους ομίλους του Europa League!

Με ανακοίνωσή της η Ομόνοια έκανε γνωστό ότι από την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, διατίθενται τα Πακέτα Εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες στη φάση των ομίλων του Europa League.

Για να προχωρήσει σε αυτή τη κίνηση, προφανώς, εξασφάλισε το «ΟΚ» από τις τοπικές υγειονομικές αρχές και από την κυπριακή κυβέρνηση κι έτσι θα μπορεί να διαθέσει εισιτήρια για το 30% της χωρητικότητας του γηπέδου της.

Βέβαια θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου (15/10) για τους αγώνες του κυπριακού πρωταθλήματος αναφέρει πως: «για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας και του περιορισμού της πιθανότητας μετάδοσης του ιού, αποφασίστηκε όπως η διεξαγωγή αγώνων σε αθλητικές εγκαταστάσεις των Λευκωσίας και Λεμεσού, στο πλαίσιο των αθλητικών πρωταθλημάτων, διεξαχθούν χωρίς την παρουσία θεατών, νοουμένου ότι τηρούνται τα σχετικά πρωτόκολλα».

H ανακοίνωση που ανέβηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομόνοιας αναφέρει:

«Από την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, διατίθενται τα Πακέτα Εισιτηρίων για τους εντός έδρας αγώνες μας στην φάση των ομίλων του Europa League!

Προτεραιότητα για αγορά Πακέτου Εισιτηρίων θα έχουν οι κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας 2020-21 από τις 16 Οκτωβρίου μέχρι και τις 21 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της ΟΥΕΦΑ ισχύουν τα πιο κάτω:

– Οι διαθέσιμες θέσεις του σταδίου ΓΣΠ είναι προκαθορισμένες σύμφωνα με το πρωτόκολλο της ΟΥΕΦΑ.

– Δεν υπάρχει η δυνατότητα από τους υφιστάμενους κατόχους Εισιτηρίου Διαρκείας να διατηρήσουν τη θέση του Εισιτηρίου Διαρκείας τους, καθώς λόγω υποχρεώσεων της ομάδας προς την ΟΥΕΦΑ αλλά και του πρωτοκόλλου της ΟΥΕΦΑ, αρκετές θέσεις που ανήκουν σε κατόχους Εισιτηρίου Διαρκείας 2020-21 δεν είναι διαθέσιμες.

– Η διάθεση εισιτηρίων θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας ανά τμήματα και κερκίδες.

– Οι θέσεις στα τμήματα 101, 102, 106, 107, 204, 205, 206, και 403 δεν θα είναι διαθέσιμες.

– Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας από την ώρα προσέλευσης στο γήπεδο μέχρι το τέλος του αγώνα, αλλά και κατά τις μετακινήσεις στο στάδιο.

– Οι θεατές πρέπει να παραμένουν καθήμενοι κατά τη διάρκεια του αγώνα και να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους.

– Η κάθε ομάδα στους Ομίλους του Europa League μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο το 30% της χωρητικότητας του σταδίου της.

Η σειρά προτεραιότητας για αγορά Πακέτου Εισιτηρίων είναι η ακόλουθη:

– Από τις 16 Οκτωβρίου: Κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας Platinum και VIP.

– Από τις 17 Οκτωβρίου: Κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας Gold.

– Από τις 19 Οκτωβρίου: Κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας Silver και East A.

– Από τις 20 Οκτωβρίου: Κάτοχοι Εισιτηρίου Διαρκείας East B και Green.

– Στις 21 Οκτωβρίου: Όλοι οι πιο πάνω.

– Από τις 22 Οκτωβρίου: Ελεύθερη για όλο τον κόσμο η διάθεση των Πακέτων Εισιτηρίων.

Το πακέτο περιλαμβάνει τους πιο κάτω αγώνες

OMONOIA Vs PSV Eindhoven | 29/10/2020 | 22:00

OMONOIA Vs CF Granada | 05/11/2020 | 19:55

OMONOIA Vs PAOK FC | 03/12/2020 | 22:00».