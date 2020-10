«Δύσκολη η κλήρωση με την ΑΕΚ για την Λέστερ» (vid)

Οι Αλεπούδες θα συναντήσουν στον δρόμο τους, για τους ομίλους του Europa League, την ΑΕΚ, την οποία και οι δημοσιογράφοι του Νησιού, την αποθέωσαν.

«Ταξίδι στην Ελλάδα για την Λέστερ. Είχαν μια πολύ δυνατή νίκη στα πλέι οφ με την Βόλφσμπουργκ της Μπουντεσλίγκα. Αγωνίζονται στο ΟΑΚΑ της Αθήνας, όπου η Λίβερπουλ έχασε το Champions League από τη Μίλαν το 2006. Τεράστιο γήπεδο που αν γεμίσει γίνεται… επικίνδυνο. Προπονητής της είναι ο Μάσιμο Καρέρα που έχει κερδίσει το πρωτάθλημα Ρωσίας με την Σπάρτακ Μόσχας. Αρκετά καλός προπονητής, είχε σπουδαία καριέρα και ως παίκτης.

Η ΑΕΚ έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία μάλιστα. Πριν από 10 χρόνια είχε σταθερή παρουσία στην Ευρώπη. Ωστόσο, βίωσαν πολύ δύσκολες στιγμές. Επεσαν στις χαμηλές κατηγορίες, αλλά επέστρεψαν στα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου μαζί με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Από την επιστροφή, είναι και πάλι σταθερή στην Ευρώπη. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για την Λέστερ», ανέφερε αρχικά ο ένας εκ των δύο δημοσιογράφων στο επίσημο κανάλι της Λέστερ για να συμπληρώσει ο δεύτερος στη συνέχεια:

«Καθόλου εύκολη κλήρωση για τη Λέστερ. Μπορεί η ΑΕΚ να μην έχει την ποιότητα μιας ομάδας από την Premier League, αλλά είναι δυναμική ομάδα. Εχω ταξιδέψει στην Αθήνα, την έχω δει να παίζει στην έδρα της και δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Μετά την πρόκριση επί της Βόλφσμπουργκ θα έχει σίγουρα ανεβασμένη ψυχολογία. Οταν παίρνεις μια πρόκριση στο 94′, δείχνεις διατεθειμένος να παλέψεις μέχρι τέλους. Αυτό δείχνει η ΑΕΚ».

