ΠΑΟΚ: Οι πρώτες αντιδράσεις και τα μηνύματα στους αντιπάλους του (pics)

Ο ΠΑΟΚ θα κληθεί να αντιμετωπίσει για τρίτη φορά την PSV Αϊντχόφεν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά τις αναμετρήσεις την σεζόν 2000-01 και 2001-02, όταν συναντήθηκαν στα πλαίσια του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ.

«Λοιπόν PSV συναντιόμαστε ξανά», έγραψαν οι «ασπρόμαυροι» στο twitter, λίγο μετά την κλήρωση που στέλνει για ακόμα μια φορά τον «Δικέφαλο» στην Ολλανδία. Τι Άγιαξ, τι Αϊντχόφεν…

Στο δρόμο του ΠΑΟΚ θα βρεθεί η ισπανική Γρανάδα, με την οποία δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ στο παρελθόν, όμως « πάντοτε ένα ταξίδι στην Ισπανία είναι καλό».

A visit to Spain is always nice! See you soon @GranadaCdeF #UEL #UELdraw #PAOK #football pic.twitter.com/xlwT7L4wQI

— PAOK FC (@PAOK_FC) October 2, 2020