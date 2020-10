Europa League: Οι αμυντικοί κουτουλούσαν μεταξύ τους και μπήκε το πιο απίθανο αυτογκόλ (vid)

Στο Κοπεγχάγη-Ριέκα μπήκε το πιο αστείο και περίεργο γκολ μέχρι στιγμής στο Europa League και όχι μόνο. Ο επιθετικός των φιλοξενούμενων κάλπασε από το κέντρο, μα οι αμυντικοί των Δανών όχι μόνο δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν, αλλά κουτούλησαν και μεταξύ τους, πέφτοντας μαζί κάτω στο 0-1. Ο επιθετικός της Ριέκα έκανε τέλεια λόμπα, η μπάλα χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι, με τον Ανκερσεν να ολοκληρώνει την τρελή φάση με ένα απίθανο αυτογκόλ.

Franko Andrijašević hits the bar then the ball goes off of Peter Ankersen who smashes it in his own net!

Rijeka lead 1-0 away at Copenhagen, great start! pic.twitter.com/0FvRxEkU0f

— Croatian Scout (@CRO_Scout) October 1, 2020