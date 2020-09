Ο πιο υπέροχος Μουρίνιο εκπληρώνει το όνειρο ενός οπαδού του που έφυγε από τη ζωή (vid)

Είναι στιγμές που απλά υποκλίνεσαι στο μεγαλείο ψυχής και το σπουδαίο ποιόν του Ζοσέ Μουρίνιο. Στιγμές όπως αυτή που σημειώθηκε στη συνέντευξη Τύπου του επερχόμενου ματς της Τότεναμ με αντίπαλο τη Σκεντίγια στη Βόρεια Μακεδονία, για τον 3ο προκριματικό του Europa League.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ένας δημοσιογράφος των γηπεδούχων έκανε μια ξεχωριστή ερώτηση που έκανε τον Πορτογάλο τεχνικό να «τεντώσει» τα αυτιά του με προσοχή: τον ρώτησε αν θα μπορούσαν να βγάλουν μια φωτογραφία αν νικήσει η Τότεναμ και το κλίμα είναι θετικό για τον ίδιο, για να τιμήσουν την επιθυμία του πατέρα του, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή και ήταν μεγάλος οπαδός του «Special One».

Κι αμέσως, ο υπέροχος Μουρίνιο ανταποκρίθηκε ευγενικά στο κάλεσμα:

-Δ: «Είναι στον παράδεισο πια και κάποτε όταν ήταν πολύ άρρωστος, μου είπε ότι αν έβρισκα ποτέ την ευκαιρία να σε συναντήσω, να σου ζητούσα να βγάλω μια φωτογραφία μαζί σου, διότι πάντα μου έλεγε πως με μεγάλωσε όπως εσύ. Ο πατέρας μου έτρεφε τεράστιο σεβασμό για σένα και αν μου επιτρέψεις να βγάλω αυτή τη φωτογραφία μαζί σου, θα την βάλω σε μία κορνίζα και θα την τοποθετήσω στο αιώνιο μέρος ανάπαυσής του. Αν λοιπόν το ματς πάει καλά για σένα και την ομάδα σου, θα μου επιτρέψεις κάτι τέτοιο»;

-Μ: «Η εικόνα δεν έχει καμία σχέση με το αποτέλεσμα, η φωτογραφία έκλεισε. Θα το κάνουμε. Αν μπορείς να μας συναντήσεις πριν από το ματς ή να μας συναντήσεις στο ξενοδοχείο, θα είναι ακόμη πιο εύκολο. Αν θέλεις μετά το παιχνίδι, τότε θα το κάνουμε μετά το παιχνίδι. Δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα. Είναι ευχαρίστησή μου να βγάλω αυτή τη φωτογραφία μαζί σου, τιμή μου προς τον πατέρα σου και σεβασμός που αισθάνεται έτσι για μένα. Δεν αξίζω κάτι τέτοιο, αλλά σε ευχαριστώ πολύ για αυτό».

Jose Mourinho agrees to this heartfelt request from a North Macedonian journalist whose father died.

Incredible gesture pic.twitter.com/pIlJmZOOyp

— Match of the Day (@BBCMOTD) September 23, 2020