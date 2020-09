Το παιχνίδι είχε ξεκινήσει κανονικά το βράδυ της Πέμπτης, όμως, η έντονη βροχόπτωση και οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν φθορές στο γήπεδο κι άρχισαν να πέφτουν κομμάτια από την οροφή.

Αυτό οδήγησε στην άμεση αναβολή λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, με την αναμέτρηση να συνεχίζεται σήμερα (18/9) το πρωί.

Η Ρίγα κατάφερε να βρει γκολ πρόκρισης στο 57ο λεπτό με τον Πεδρίνιο για να διαμορφώσει το 1-0 με το οποίο πέρασε στον 3ο προκριματικό του Europa League και πέφτει πλέον πάνω στη Σέλτικ.

The Europa League game between Riga FC (Latvia) and Tre Fiori (San Marino) has been abandoned due to concerns about the safety of the stadium.

Riga want to play tomorrow, but apparently Tre Fiori have a chartered flight. pic.twitter.com/o1wD467vti

— Kirkby (@tranmerekev) September 17, 2020