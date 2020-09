Ο Σουηδός σούπερ σταρ σκόραρε ξανά στην Ευρώπη με τη φανέλα των «ροσονέρι» έπειτα από 8 χρόνια και ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στη νίκη (2-0) επί των Σάμροκ Ρόβερς.

Στην ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Άαρον Γκριν κατάφερε να πάρει τη φανέλα του Ζλάταν, ο οποίος μόλις άκουσε πως ο αντίπαλός του την ήθελε για τον γιο του, χαμογέλασε και την έδωσε με χαρά.

Φυσικά ο πιτσιρικάς ήταν τρισευτυχισμένος!

After Shamrock's game vs. AC Milan, Aaron Greene managed to swap shirts with Zlatan.

He ran straight over to his son to give him a gift he'd never forget pic.twitter.com/ardf64LYcf

— ESPN FC (@ESPNFC) September 17, 2020