Η Σεβίλλη κατέκτησε το έκτο Europa League της ιστορίας της (σε ισάριθμους τελικούς!) και, δικαιωματικά, έχει την μερίδα του λέοντος στην κορυφαία 23άδα της δεύτερης τη τάξει διασυλλογικής διοργάνωσης, όπως την ανακοίνωσε η UEFA.

Η τεχνική επιτροπή της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, λοιπόν, επέλεξε οκτώ παίκτες της νικήτριας ομάδας του Γιούλεν Λοπετέγκι, έξι της φιναλίστ Ίντερ, τρεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δύο της Μπάγερ Λεβερκούζεν και από έναν εκ των Βασιλείας, Γουλβς Κοπεγχάγης και Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Η κορυφαία 23άδα του Europa League

Τερματοφύλακες: Χαντάνοβιτς (Ίντερ), Μπόνο (Σεβίλλη), Γιόνσον (Κοπεγχάγη)

Αμυντικοί: Ρεγιλόν (Σεβίλλη), Χεσούς Νάβας (Σεβίλλη), Ντε Φράι (Ίντερ), Κόουντι (Γουλβς), Κουντέ (Σεβίλλη), Τα (Μπάγερ Λεβερκούζεν)

Μέσοι: Μπρούνο Φερνάντες (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μπανέγα (Σεβίλλη), Χάβερτς (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Φρεντ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Τάισον (Σαχτάρ Ντόνετσκ), Μπαρέλα (Ίντερ), Μπρόζοβιτς (Ίντερ), Φράι (Βασιλεία)

Επιθετικοί: Λουκάκου (Ίντερ), Λαουτάρο Μαρτίνες (Ίντερ), Ράσφορντ (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Οκάμπος (Σεβίλλη), Μουνίρ (Σεβίλλη), Ντε Γιονγκ (Σεβίλλη)

