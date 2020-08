Ο Χάρι Μαγκουάιρ δεν κατάφερε να εμπνεύσει τα μετόπισθεν των «κόκκινων διαβόλων» στο κρισιμότερο παιχνίδι, στον ημιτελικό του Europa League απέναντι στην Σεβίλλη.

Ο Λίντελοφ δίπλα του ήταν κακός, ο Γουάν – Μπισάκα κινήθηκε σε πολύ μέτρια νερά και ο νεαρός Μπράντον Γουίλιαμς από αριστερά μόνο με το τσαγανό, δεν μπορούσε να ξεχωρίσει.

Ο Μαγκουάιρ, που κόστισε 80 εκατομμύρια ευρώ και πολλάκις έχει δεχθεί κριτική για τις εμφανίσεις του, έμαθε στον κόσμο και το... no-look defending στο πρώτο γκολ των Ανδαλουσιανών από τον Σούσο που ισοφάρισε προσωρινά στο πρώτο μέρος...

Σε δυσθεώρητα επίπεδα οι τελικές της Γιουνάιτεντ, δίχως γκολ σε open-play!

Harry Maguire has mastered the art of no look defending no wonder he cost £80M pic.twitter.com/hfNRUPt518

— 19 Times (@LFCLiverbird96) August 16, 2020