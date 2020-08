Μπρούνο Φερνάντες για καυγά: «Όλοι είχαμε νεύρα, συμβαίνουν αυτά»

Οι Ανδαλουσιανοί με ανατροπή έφτασαν στο τελικό 2-1 απέναντι στους «κόκκινους διαβόλους» το βράδυ της Κυριακής, με τον Μπρούνο Φερνάντες και τον Βίκτορ Λίντελοφ να έρχονται σε έντονη αντιπαράθεση και ν΄ ανταλλάζουν «γαλλικά» για την ευθύνη που είχαν οι αμυντικοί της ομάδας στο γκολ του Λουκ ντε Γιόνγκ.

«Όλοι είχαμε νεύρα, συμβαίνουν αυτά όταν στα τελευταία λεπτά δέχεσαι γκολ και είναι τόσο καθοριστικό. Δεν έγινε κάτι, έχει ήδη τελειώσει» είπε ο Πορτογάλος χαφ που είχε ανοίξει το σκορ με ακόμα ένα πέναλτι, το 22ο φετινό για τη Γιουνάιτεντ σε όλες τις διοργανώσεις!

"It's normal. It's nothing.."

Bruno Fernandes explains his argument with Victor Lindelof after Sevilla's winner last night.

Nothing wrong with a bit of passion #Club2020 pic.twitter.com/OKDstGag0b

