Ο προπονητής της Κοπεγχάγης είχε προσφέρει το μπόνους του στους παίκτες αν απέκλειαν την Γιουνάιτεντ (vid)

Ενα έξτρα κίνητρο θέλησε να δώσει στους παίκτες της Κοπεγχάγης, ο Νορβηγός τεχνικός της Στόλε Σόλμπακεν, πριν η ομάδα διασταυρώσει τα ξίφη της με την Μάντσεστερ Γιο​υνάιτεντ, για την προημιτελική φάση του Europa League.

Ετσι, πρόσφερε το δικό του μερίδιο στους παίκτες από το μπόνους θα έπαιρνε όλη η ομάδα, σε περίπτωση που έβγαζε τους «κόκκινους διαβόλους» εκτός διοργάνωσης.

Τελικά, το μπόνους του δεν μοιράστηκε ποτέ, καθώς η Γιουνάιτεντ, αν και δυσκολεύτηκε, τελικά ήταν αυτή η οποία κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά της διοργάνωσης

En ekstra gulerod for en sejr over @ManUtd på mandag / The Manager’s bonus up for grabs on Monday! #fcklive #eldk #uel #mufc pic.twitter.com/JAhdW2LnDS

— F.C. København (@FCKobenhavn) August 6, 2020