Το βράδυ της 14ης Απριλίου εδώ και τέσσερα χρόνια ξυπνά μνήμες Κόκκινης περηφάνιας στους φίλους της Λίβερπουλ.

Για τους ουδέτερους, είναι ίσως η αφετηρία του περιβόητου νόμου του «Άνφιλντ», που στα χρόνια του Γιούργκεν Κλοπ έχει ανακτήσει την ισχύ του.

Κόντρα στην πρώην του ομάδα, την Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο Γερμανός τεχνικός έμελλε να προσφέρει την πρώτη του θρυλική ιστορία ως coach της Λίβερπουλ και ταυτόχρονα ένα από τα πιο «επικά» comeback του 21ου αιώνα.

Από το 1-3 του 57ου λεπτού, η γηπεδούχος Λίβερπουλ χρειαζόταν πια τρία τέρματα για να γυρίσει την κατάσταση και να πάρει την πρόκριση. Η πίστη κινδύνευε να χαθεί, αλλά με το 3-3 στο 79’ δύσκολα υπήρχε φίλαθλος των Reds που να μην έβλεπε στον ορίζοντα το αδιανόητο.

Τελικά, χάρη στο γκολ του Ντέγιαν Λόβρεν στις καθυστερήσεις του ματς, η Λίβερπουλ συνέθεσε μια σύγχρονη, αλλά ταυτόχρονα αιώνια ποδοσφαιρική εποποιία στο «Άνφιλντ» ρίχνοντας στο καναβάτσο τους Βεστφαλούς του Σωκράτη Παπασταθόπουλου. Και παράλληλα προετοίμασε για το sequel που θα ακολουθούσε τρία χρόνια, με την ανατροπή των ανατροπών κόντρα στην Μπαρτσελόνα.

Δείτε τα highlights του αξέχαστου αγώνα:

7 goals

Late drama

Liverpool & Dortmund played out a thriller at Anfield, #OTD in 2016 #UEL pic.twitter.com/X6eBWsYDSK

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 14, 2020