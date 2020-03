Bwin - Η δράση όλων των σπορ, τώρα πιο αληθινή από ποτέ! |21+

Ο Πορτογάλος νυν εξτρέμ της Γουλβς πέρασε με αλλαγή στο ματς της Πέμπτης στο άδειο «Γ.Καραϊσκάκης» λόγω των μέτρων πρόληψης για τον κορονοϊό στη φάση των «16» του Europa League.

Μετά το ματς, πήρε τη βαλίτσα που είχε μαζί του και πήγε στα αποδυτήρια των γηπεδούχων, εκεί όπου φαίνεται πως μοίρασε δώρα, όπως ενημέρωσε και η Γουλβς στα social media με τη σχετική φωτογραφία...

Daniel Podence came with gifts for his former teammates. #OLYWOL

pic.twitter.com/Ayc79cCjRj

— Wolves (@Wolves) March 12, 2020