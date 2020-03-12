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ΑρχικήΠοδόσφαιροEuropa League
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Θύρα 7: Ακύρωσε την συγκέντρωση έξω από το γήπεδο λόγω κορονοϊού

Θύρα 7: Ακύρωσε την συγκέντρωση έξω από το γήπεδο λόγω κορονοϊού

Θύρα 7: Ακύρωσε την συγκέντρωση έξω από το γήπεδο λόγω κορονοϊού

Η Θύρα 7 γνωστοποίησε από το απόγευμα της Πέμπτης από τα Μέσα Κοινωνικής της Δικτύωσης πως η συγκέντρωση έξω από το γήπεδο πριν το Ολυμπιακός - Γουλβς δεν θα γίνει και ο λόγος είναι η έξαρση του κορονοϊού.

Το σχετικό ποστάρισμα:

Gate 7 Official: Το σημερινό μάζεμα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ

Βασικές γνώσεις για την αντιμετώπιση του Κορονοϊού

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