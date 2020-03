Europa League: Πρόταση για μονό αγώνα σε ουδέτερο έδαφος

Η αναβολή των ιταλοϊσπανικών αναμετρήσεων για τους «16» του Europa League δεν γινόταν να αποφευχθεί, όμως, υπάρχει ακόμα τρόπος η διοργάνωση να κυλήσει εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος .

Όπως αποκάλυψε ο τεχνικός διευθυντής της Χετάφε, Κλεμέντε Βιγιαβέρδε, στη συνέντευξη Τύπου αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις συνθήκες που έχει διαμορφώσει ο κοροναϊός και στην ομάδα, ο σύλλογος ευχαρίστησε επίσημα την UEFA που σεβάστηκε το αίτημα της για μη διεξαγωγή του αγώνα και ήδη συζητούν την τύχη των αγώνων που αναβλήθηκαν (μαζί με το Σεβίλλη-Ρόμα).

Μία, λοιπόν, από τις προτάσεις που εξετάζονται είναι τα δύο ζευγάρια να δώσουν μονό αγώνα σε ουδέτερη έδρα, συμφωνώντας έτσι στον περιορισμό των πτήσεων που έχει επιβληθεί μεταξύ Ισπανίας και Ιταλίας.

Το σκεπτικό πίσω από αυτή την ιδέα είναι να μην... ξεχειλώσει περαιτέρω το καλεντάρι, με σκοπό να τηρηθεί το αρχικό πρόγραμμα κανονικά, τουλάχιστον, μέχρι τη φάση των «8».

What's the fastest substitution ever? CFR Cluj manager Dan Petrescu replaced 18-year-old Alin Fica after 23 seconds today! The boy didn't even touched the ball. #Liga1 (1/2)pic.twitter.com/ftRvUMCMKi

— Alecs Stam (@AlecsStam) March 9, 2020