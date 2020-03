Κοροναϊός: «Ξενέρωσαν» όσοι οπαδοί της Γουλβς έχουν κλείσει εισιτήριο για Ελλάδα! (pics)

Η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να διεξαχθούν όλες οι αθλητικές διοργανώσεις στη χώρα χωρίς θεατές για τις επόμενες δύο εβδομάδες λόγω της αύξησης των κρουσμάτων του κοροναϊού.

Αυτό είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Γουλβς στο Καραϊσκάκη την ερχόμενη Πέμπτη, με την UEFA να αποφασίζει τη Δευτέρα για το αν το ματς στο φαληρικό γήπεδο θα διεξαχθεί χωρίς θεατές.

Το ενδεχόμενο αυτό πάντως ήδη έχει... ξενερώσει οπαδούς της Γουλβς, οι οποίοι έχουν κλείσει τα εισιτήρια τους για να ταξιδέψουν στην Ελλάδα για το ματς.

«Αισθάνομαι άσχημα για αυτούς που έχουν ήδη κλείσει τα εισιτήριά τους», έγραψε ένας στο twitter.

Ένας άλλος φίλος της Γουλβς είναι... τρελαμένος γράφοντας:

«Αυτό είναι αστείο, θα χάσουμε 200 λίρες από τα αεροπορικά συν το ξενοδοχείο. Ήταν η πρώτη φορά που θα έβλεπα τη Γουλβς σε εκτός έδρας ευρωπαϊκό ματς και συνέβη αυτό».

Ένας ακόμα του απάντησε από κάτω:

«Συμπάσχω με τον πόνο σου φίλε. Είμαι στην ίδια φάση, θα ήταν το πρώτο εκτός έδρας ευρωπαϊκό ταξίδι».

Άλλος φίλος της Γουλβς πάντως το βλέπει πιο χαλαρά ως μια ευκαιρία για εκδρομή στην Ελλάδα:

«Δεν θα πάρουμε τα χρήματα πίσω ούτε από τις αεροπορικές ούτε από τα ξενοδοχεία καθώς το Foreign Office δεν έχει κρίνει το ταξίδι ως μη ασφαλές. Συνεπώς είναι μια mini εκδρομή! Μπορεί η UEFA να ανατρέψει άραγε την απόφαση;».