ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΟΠΑΠ 66vs
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 97
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 76vs
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ 75
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΕAΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 87vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ 78
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΑΛΕΝΘΙΑ 81vs
ΜΙΛAΝΟ 83
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ 2vs
ΡΕΝ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΝAΔΑ 2vs
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ 1
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΑΛΑΒΕΣ -vs
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -
ΠAΝΤΕΡΜΠΟΡΝ 07 -vs
ΚΟΛΩΝΙΑ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ -vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ -vs
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ -
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ -vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ -
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ -vs
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΣAΡΛΟΤ ΧΟΡΝΕΤΣ -vs
ΝΤΕΝΒΕΡ ΝAΓΚΕΤΣ -
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ -
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -vs
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΤΟΡΟΝΤΟ ΡAΠΤΟΡΣ -
ΜΑΡΣΕΙΓ -vs
ΑΜΙAΝ -
ΠΛΑΤΑΝΙAΣ -vs
ΑΕ ΚΑΤΑΙΣΚAΚΗΣ -
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -vs
ΑΝΚΑΡΑΓΚΟΥΤΣΟΥ -
LIVE
DANIEL/DONSKOY 0vs
HUEY/VERBEEK 0
ΤΕΛΙΚΟ
ROMANIA -vs
CHINA -
ΜΑΡΚΟΡA ΡΟΜΠΕΡΤΟ -vs
ΓΚΙΡΟΝ ΜAΡΚΟΣ -
JOHNSON/JOHNSON -vs
HOVHANNISYA/SARKISS. -
ΓΟΥ ΞΙAΟΝΤΙ -vs
ΟΥΝΤΒAΡΝΤΙ ΠAΝΑ -
ΚΟΡΝΤΑ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -vs
ΚΡΟΥΓΚΕΡ ΜΙΤΣΕΛ -
ARANGO/BOSIO -vs
JOVIC/PERRIN -
PEREZ/SANDERS -vs
NEEL/SANTAMARIA -
PABLO ANDUJAR-ALBA -vs
ΧAΡΙΣ ΑΝΤΡΕΒ -
STOSUR/WICKMAYER -vs
GLEASON/LOEB -
ΣΕΜΠΟΒ ΚAΘΡΙΝ -vs
ΣΡAΜΚΟΒΑ ΡΕΜΠΕΚΑ -
BERNARD TOMIC -vs
ΒΟΥΚΙΤΣ ΑΛΕΚΣAΝΤΑΡ -
DOI/SIEGEMUND -vs
MCNALLY/PEGULA -
ΤΑΚΕΟΥΤΣΙ ΚΕΝΤΟ -vs
MATTHEW ROMIOS -
RHETT PURCELL -vs
ΝΟΓΚΟΥΣΙ ΡΙΟ -
ARNEODO/CARUSO -vs
SINNER/TIAFOE -
ΚΕΛΛΙ ΝΤΕΙΝ -vs
JORDAN SMITH -
ΣΒΙΝΙ ΝΤΕΙΝ -vs
HSU YU HSIOU -
ΚΛΕΙΝ ΜΠΡΙΝΤΑΝ -vs
NIKITA VOLONSKI -
BLINKOVA/MCHALE -vs
NINOMIYA/YANG -
ΚΡΝΟΚΡΑΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
VINCENT STOUFF -
BONDARENKO/FICHMAN -vs
KRAWCZYK/OLMOS -
SCOTT PUODZIUNAS -vs
ΣΑΒΙΛ ΛΟΥΚ -
GUILLERMO/MANASSE -vs
MCADOO/PARKS -
CHAPPELL/STALDER -vs
PEREZ/ZHU -
KING/ZVONAREVA -vs
MUHAMMAD/TOWNSEND -
KUDLA/KWIATKOWSKI -vs
BAMBRIDGE/GLASSPOOL -
ΦΑΝΚΟΥΤ ΤΟΜΑΣ -vs
ΜAΧΕΡ ΓΟΥΙΛ -
CASTELNUOVO/HAERTEIS -vs
RAPP/REDLICKI -
BALAJI/NEDUNCHEZHIYA -vs
GAIO/LORENZI -
BARRIENTOS/ORE -vs
BUTSCH/RYBAKOV -
KORDA/KRUEGER -vs
GONG/REESE -
LUZ/MATOS -vs
K. KING/PATINO -
KATHERINE WESTBURY -vs
ΖΑΚAΡΛΙΟΥΚ ΜΑΡΙAΝΝΑ -
MICHIKA OZEKI -vs
ΚΟΥΝΓΚ ΛΕΟΝΙ -
ALICIA SMITH -vs
ΜAΓΙΕΡΣ ΑΜΠΙ -
MISAKI MATSUDA -vs
IVANA POPOVIC -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒΑ ΑΡΙΝΑ -vs
ΠAΡΝΑΜΠΙ ΑΛΑΝA -
ΧΟΣΟΓΚΙ ΣΑΚΟΥΡΑ -vs
ΡΑΜΙAΛΙΣΟΝ ΙΡΙΝΑ -
ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ ΑΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
ΤΟΜΙΤΣ ΣAΡΑ -
PARK SOHYUN -vs
ΧΑΝΑΤAΝΙ ΝAΓΚΙ -
ΧΟΝΤAΜΑ ΜAΙ -vs
ΝΤΕ ΒΡΟΥΜ ΙΝΤΙ -
LAUREN DAVIS -vs
ΡΑΣ ΑΡAΝΤΞΑ -
YURIKO MIYAZAKI -vs
ΓΙΑΜΑΓΚΟΥΤΣΙ ΜΕΙ -
ΜΑ ΓΕΞΙΝ -vs
AYUMI HIRATA -
ΚAΖΙ ΧΑΡΟΥΚΑ -vs
ΑΚΙΤΑ ΣΧΙΧΟ -
ΣΒΙΤΟΛΙΝΑ ΕΛΙΝΑ -vs
ΓΚΟΒΟΡΤΣΟΒΑ ΟΛΓΚΑ -
JORDAN THOMPSON -vs
THIAGO MONTEIRO -
AUSTRALIA -vs
BRAZIL -
SAKATSUME/USHIJIMA -vs
KAJITANI/SATO -
ΣΟΕΝΤΑ ΓΚΟ -vs
ΓΚΟΜΕΖ ΕΜΙΛΙΟ -
KLEIN/PUODZIUNAS -vs
HSU/ROMIOS -
NEW ZEALAND -vs
VENEZUELA -
FINN TEARNEY -vs
JORDI MUNOZ ABREU -
TAYLOR/TAYLOR -vs
BEALE/FANCUTT -
PHILIPPINES -vs
GREECE -
ALBERTO LIM -vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ -
JAPAN -vs
ECUADOR -
HAYASHI/MORISAKI -vs
OKAMURA/OKUNO -
ΜΙΛΜΑΝ ΤΖΟΝ -vs
ΣΕΙΜΠΟΟΥΘ ΓΟΥAΙΛΝΤ ΤΙAΓΚΟ -
JESON PATROMBON -vs
ΤΣΙΤΣΙΠAΣ ΠΕΤΡΟΣ -
ΟΥΤΣΙΓΙAΜΑ ΓΙΑΣΟΥΤAΚΑ -vs
ΚΙΡΟΖ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
RODIONOVA/ROUTLIFFE -vs
OZEKI/UEDA -
ΡAΙ ΑΓΙΤ -vs
LUIS DAVID MARTINEZ -
BOZOVIC/POPOVIC -vs
MIHALIKOVA/MYERS -
PAKISTAN -vs
SLOVENIA -
GEORGIA -vs
ESTONIA -
ΑΙΝΙΤΝΤΙΝΟΒΑ ΓΚΟΤΖAΛ -vs
ΓΚAΛΦΙ ΝΤAΛΜΑ -
ΜΠΑΣΙΛΑΣΒΙΛΙ ΝΙΚΟΛΟΖ -vs
ΙΒΑΝΟΒ ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ -
ΤΟΛΕΝΤΟ ΜΠAΓΚΟΥΕ ΠΟΛ -vs
ΧΕΛΕΡ ΠΙΤΕΡ -
INDONESIA -vs
KENYA -
ΛAΖΑΡΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΚΑΝ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -
ΝΟΟΥΖΑ ΠΕΤΡ -vs
ΤΟΡΕΜΠΚΟ ΠΙΤΕΡ -
CHRISTOPHER RUNGKAT -vs
SHEIL KOTECHA -
ΜΑΛΕΣΚΟΒΑ ΤΖΕΣΙΚΑ -vs
MAIAR SHERIF -
CHANTAL SKAMLOVA -vs
ΣΑΙΝΤΕΝΟΒΑ ΝΟΕΛ -
ΜΠΟΝΖΙ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΒΕΛΝΤΧΙΡ ΜΙΚ -
ΚΟΥΚΟΥΣΚΙΝ ΜΙΧΑΗΛ -vs
ΧAΣΕ ΡΟΜΠΙΝ -
KATY DUNNE -vs
ΖΟΥΓΚΕΡ ΖΟAΝ -
ΜΑΤΟΥΣΟΒΑ ΜΠAΡΜΠΟΡΑ -vs
ΡΟΜΕΟ ΚΑΡΟΛΙΝΕ -
ΓΚΑΡΑΝΓΚAΝΓΚΑ ΤΑΚΑΝΙ -vs
HAZEM NAW -
LUCA NARDI -vs
ΚΧΟΤΚΟΒ ΟΛΕΓΚ -
KAZAKHSTAN -vs
NETHERLANDS -
ΟΛΙΝΙΝΚΟΒΑ ΟΛΕΞAΝΤΡΑ -vs
MIRIAM KOLODZIEJOVA -
ΚΡΣΤΙΝ ΠΕΤΖΑ -vs
ΜΑΡΤΙΝΟ ΜΑΤΕΟ -
ΝΤΕΣAΙ ΖΕΕΛ -vs
ΓΟΥAΝΓΚ ΜΕΙΛΙΝΓΚ -
LO CHIEN HSUN -vs
ΡΙΚΑ ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ -
ANDREEA AMALIA ROSCA -vs
ΚΟΕΛΖΕΡ ΡΟΜΙ -
ΣΤΙΒΕΝΣΟΝ ΚΕΣΛΕΙ -vs
ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΦΛΟΡΕΣ ΝΤΙΕΓΚΟ -
ZIMBABWE -vs
SYRIA -
ΜAΡΕΙ ΣΑΜAΝΘΑ -vs
ΣΙΜΟΝΤΣ ΣΑΝΕΛ -
ΝΤΕΝΟΛΙ ΚΟΡΕΝΤΙΝ -vs
ΣΙΜΟΝ ΤΟΜΠΙΑΣ -
ΣΑΜΙΡ ΣAΝΤΡΑ -vs
ELISA CAMERANO -
VLADIMIR UZHYLOVSKYI -vs
ΠΟΣΠΙΣΙΛ ΓΙΑΡΟΣΛAΒ -
ΧΑΣAΝ ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ -vs
ΝΑΒΑΣΙΡΙΣΟΜΠΟΥΝ ΖΙΡAΤ -
OZ/SEZER -vs
MARKOVA/RADISIC -
ΕΡΛΕΡ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΛΕΜΠΕΝΤΕΦ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -
APOSTOL/GRIGORIU -vs
BOYER/DAMM -
ALEKSANDRE METREVELI -vs
ΤΑΜ ΚΡΙΣΤΙAΝ -
ΒΡΜΠΕΝΣΚΙ ΜΙΚΑΕΛ -vs
COSTIN PAVAL -
DAVID SUSANTO -vs
ISMAEL MZAI -
ΝΤΕΝΤΟΝΙ ΚΟΡΙΝ -vs
REBEKA MASAROVA -
ΣΕΛΕΜΠΙΤΣ ΛΙΟΥΜΠΟΜΙΡ -vs
A. CORNUT CHAUVINC -
ΚΙΠΣΟΝ ΠAΤΡΙΚ -vs
ΜΠΑΤΑΓΚΛΙΝΟ ΣΤΕΦAΝΟ -
TURKEY -vs
ISRAEL -
DARYA KASATKINA -vs
CAMILA GIORGI -
ΠΡΙΣΑΚAΡΙΟΥ, ΑΝΤΡΕΑ -vs
ΚΙΛΝAΡΟΒΑ ΜΟΝΙΚΑ -
ΙΛΚΕΛ ΚΕΜ -vs
DANIEL CUKIERMAN -
PAAR/WACHACZYK -vs
DIATCHEN./DZALAMIDZE -
ΜΠΕΡΜΠΕΡΟΒΙΤΣ ΝΕΦΙΣΑ -vs
ΣΤAΝΤΛΕΡ ΝΙΝΑ -
I. CAVALLE-REIMERS -vs
ΝΤΟΥΕΡΣΤ ΤΖΕΝΙ -
ΚΟΛΑΡ ΝAΣΤΖΑ -vs
ΤΣΕΛΙΚ ΣΟΥΖAΝΕ -
ANASTASIA ZOLOTAREVA -vs
ΓΙΟΥΣΤΣΕΝΚΟ ΒΑΛΕΡΙΓΙΑ -
ΜΠΟΥΜΠΛΙΚ ΑΛΕΞAΝΤΕΡ -vs
ΓΚΡΙΕΚΣΠΟΥΡ ΤΑΛΟΝ -
MANAFOV/PICHLER -vs
HAJEK/VILARDO -
DESAI/ROGOZINSKA -vs
LEE/ROMEO -
ΜΠΕΝΤΖΑΜΙΝ ΛΟΚ -vs
ΜΑΚΖΟΥΜ ΓΙΑΚΟΥΜΠ -
MANJI/STEVENSON -vs
KHOTKOV/UZHYLOVSKYI -
ΚΑΖΑΝΙΟΥΚ ΝΤΕΝΙΖ -vs
ΕΣΕ ΑΜΑΝΤΙΝ -
ΝΤΟΥΜΠΙΑ ΣAΝΤΙΟ -vs
ΟΡΤΕΓΚΑ-ΟΛΜΕΝΤΟ ΡΟΜΠΕΡΤΟ -
BOMBARA/MARINO 0vs
BOBROV/ERLER 0
ΚΙΡΚΟΒ ΒΑΣΙΛ -vs
FILIP CRISTIAN JIANU -
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΕΣΠΟΙΝΑ -vs
AMINA ANSHBA -
ΣΕΡΟΥΝΤΟΛΟ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ -vs
ΛAΜΑ ΓΚΟΝΖAΛΟ -
MOROCCO -vs
VIETNAM -
A. BARROSO CAMPOS -vs
ΦΟΥΡΝΕΣ ΕΒAΝ -
ΙΜΠΡΑΧΙΜ ΧΑΣAΝ -vs
ΤΡΟΝΚΤΣΑΡΟΕΝΤΣΑΙΚΟΥΛ ΒΙΣAΓΙΑ -
ΚΟΝΕΤΣΝΙ ΜΙΤΣΑΛ -vs
J. V. D. SCHULENBURG -
ΜΙΣΙΝΑ ΝΤAΡΙΑ -vs
ΜΕΛΝΙΚΟΒΑ ΜΑΡΙΝΑ -
ΕΣΤΕΒΕ ΛΟΜΠAΤΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ -vs
ORIOL ROCA BATALLA -
CELEBIC/SAVELJIC 0vs
HAMPEL/OBERLEITNER 0
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΛΟΥΚΑΣ -vs
DUSTY BOYER -
LAMINE OUAHAB -vs
LY NAM HOANG -
ΧΕΜΕΡΙ ΚAΛΒΙΝ -vs
TIM HANDEL -
ΜΠΟΝAΝΤΙΟ ΡΙΚAΡΝΤΟ -vs
ΦAΝΣΕΛΟΟΥ ΣΕΜΠAΣΤΙΑΝ -
HELLER/TOREBKO -vs
BORZA/DIMA -
DANILINA/KOVAL -vs
JANI/SHERIF -
LEBANON -vs
THAILAND -
ΚΡΕΠAΤ ΜΠΑΠΤΙΣΤ -vs
ΛΟΦΧAΓΚΕΝ ΤΖΟΡΤΖ -
ΣΕΛΙΚΜΠΙΛΕΚ ΑΛΤΟΥΓΚ -vs
ΠΑΤAΕΛ ΜΠΕΝ -
ΕΙΣΕΡΙΚ ΤΖΟΝΑΘΑΝ -vs
ΝΤAΛΑ ΒΑΛΕ ΕΝΡΙΚΟ -
ΚΑΧΙΝ ΠΕΝΤΡΟ -vs
INIGO CERVANTES -
ΦΟΝΙΝΙ ΦAΜΠΙΟ -vs
LEE DUCKHEE -
CENGIZ/HOURIGAN -vs
LE BIHAN/NOEL -
ITALY -vs
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ -
ΚΕΝΙΝ ΣΟΦΙΑ -vs
ΝΤΟΝΤΙΝ ΟΣΕAΝ -
FALLERT/MORENO -vs
DUSSIN/JONCOUR -
CARIPI/HUNTER -vs
BONZI/MARTINEAU -
ΚΟΥΖΜΟΒΑ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
ANNA-LENA FRIEDSAM -
ΓΚΑΡΣΙΑ ΚΑΡΟΛAΙΝ -vs
ALISON VAN UYTVANCK -
CABAJ AWAD/SAMIR -vs
KRASNOVA/SELEKHMETEV -
ARENDS/BECKLEY -vs
CARR/DENOLLY -
ΜΟΥΝΤΙΡ ΑΝΤΑΜ -vs
PHUONG VAN NGUYEN -
INDIA (W) -vs
INDONESIA (W) -
CHINA (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
UZBEKISTAN (W) -
CHINA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
INDONESIA (W) -vs
SOUTH KOREA (W) -
CHINESE TAIPEI (W) -vs
INDIA (W) -
ΜAΓΚΕΡ ΤΖΙΑΝΛΟΥΚΑ -vs
NAM JI SUNG -
GHORBEL/TESSA -vs
KILANI/KOROLEV -
MURRAY/STOLLAR -vs
MELNIKOVA/WALTERT -
CORNUT/SCHMITZ -vs
THANOS/XILAS -
ERSOZ/LOVQVIST -vs
CUROVIC/OSTLUND -
GIACOMINI/KIVATTSEV -vs
ARRIBAGE/BROVILLE -
KLASEN/KOELZER -vs
GASPAR/MASAROVA -
JUAN CERUNDOLO -vs
ΑΡΓΚΟΥΕΛΟ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -
NICOLAS ARRECHE -vs
ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΧΕΡΜΑΝ -
ΓΙAΜΑΣ ΡΟΥΙΖ ΠAΜΠΛΟ -vs
G. GRANOLLERS-PUJOL -
ΝΤΙΑΖ ΑΚΟΣΤΑ ΦΑΚΟΥΝΤΟ -vs
ΠΕΝΑ ΛΟΠΕΖ ΜΑΝΟΥΕΛ -
ΚΑΚAΟ ΤΙAΓΚΟ -vs
ΠΕΡΧΙΚΟΤ ΜAΘΙΟΥ -
GIMBRERE/MORANDAIS -vs
HERRMANN/PRISACARIU -
BERBEROVIC/MIKHAYLOV -vs
CAVALLE/MARINKOVIC -
ΝΟΒΑΚ ΝΤΕΝΙΣ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΜAΡΤΙΝ -
AUSTRIA -vs
URUGUAY -
LAURINAS GRIGELIS -vs
ΦΕΡΕΙΡΑ ΣΙΛΒΑ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ -
LITHUANIA -vs
PORTUGAL -
ΓΚΟΤΖΟ ΜΠΟΡΝΑ -vs
ΓΚΟΥΝΕΣΒAΡΑΝ ΠΡAΙΝΕΣ -
CROATIA -vs
INDIA -
ΣΤΑΚΟΒΣΚΙ ΣΕΡΓΚΕΙ -vs
TSENG CHUN HSIN -
UKRAINE -vs
CHINESE TAIPEI -
ΝΤΖΟΥΜΧΟΥΡ, ΝΤΑΜΙΡ -vs
ΡΟΕΛΟΦΣΕ ΡΟΥΑΝ -
ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ -vs
SOUTH AFRICA -
ΛΕΓΚΟΥΤ ΤΙΜΟ -vs
ΟΖΕΝΤΑ ΛAΡΑ ΡΙΚAΡΝΤΟ -
LATVIA -vs
EGYPT -
ΣΤΡΟΥΦ ΓΙΑΝ-ΛΕΝΑΡΝΤ -vs
ΙΒAΣΚΑ ΙΛΙΑ -
SLOVAKIA -vs
CZECH REPUBLIC -
ΛΟΠΕΖ ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΑΛΒAΡΟ -vs
ΡΟΥΜΕΙΝ ΡΑΓΙAΝΕ -
ΜΠAΛΑΖ ΑΤΙΛΑ -vs
ΒΕΜΕΛΜΑΝΣ ΡΟΥΜΠΕΝ -
GERMANY -vs
BELARUS -
KARLIS OZOLINS -vs
ΣΑΦΤΓΟΥAΤ ΜΟΧAΜΕΝΤ -
DENMARK -vs
PUERTO RICO -
DEMBEK/FALCAO -vs
BANES/ELLIS -
ΚΟΒΑΛΙΚ ΖΟΖΕΦ -vs
ΒΕΣΕΛΙ ΓΙΡΙ -
HUNGARY -vs
BELGIUM -
ΤΟΡΠΕΓΚAΡΝΤ ΜΙΧΑΕΛ -vs
QUINTON VEGA -
ILYA MARCHENKO -vs
ΓΟΥ ΤΟΥΝΓΚ-ΛΙΝ -
ΜΠAΣΙΤΣ ΜΙΡΖΑ -vs
ΧAΡΙΣ ΛΟΙΝΤ -
ΤΣΙΛΙΤΣ ΜAΡΙΝ -vs
ΡΑΜΑΝAΘΑΝ ΡΑΜΚΟΥΜAΡ -
JULIUS TVERIJONAS -vs
JOAO SOUSA -
ΡΟΝΤΙΟΝΟΒ ΤΖΟΥΡΙΤΖ -vs
ΚΟΥΕΒΑΣ ΠAΜΠΛΟ -
ΙΜΕΡ ΜΙΚΑΕΛ -vs
MARCELO BARRIOS VERA -
SWEDEN -vs
CHILE -
ΖΟΥΚ ΚAΣΠΕΡ -vs
LAM CHING -
NORWAY -vs
BARBADOS -
ΓΟΥAΝΓΚ ΓΙΑΦAΝ -vs
MARIE BOUZKOVA -
ΝΤΟΥΡAΣΚΟΒΙΚ ΒΙΚΤΟΡ -vs
ΚΙΝΓΚ ΝΤAΡΙΑΝ -
POLAND -vs
HONG KONG -
ΚΟΧΛΣΡAΙΜΠΕΡ ΦΙΛΙΠ -vs
ΓΚΕΡΑΣΙΜΟΦ ΙΓΚΟΡ -
ERNESTS GULBIS -vs
ΜAΜΟΥΝ ΚΑΡΙΜ-ΜΟΧAΜΕΝΤ -
ΜAΡΤΙΝ ΑΝΤΡΕΙ -vs
ΡΟΣΟΛ ΛΟΥΚΑΣ -
ΦΟΥΚΣΟΒΙΤΣ ΜAΡΤΟΝ -vs
ΚΟΠΕΖΑΝΣ ΚΙΜΕΡ -
HOLGER RUNE -vs
IGNACIO GARCIA -
EL SALVADOR -vs
JAMAICA -
GOM.-HERRERA/TROICKI -vs
GALLOWAY/H. VERDUGO -
MEXICO -vs
FINLAND -
GUATEMALA -vs
TUNISIA -
CERVANTES/ROCA -vs
MARTOS GORNES/PEREZ -
HARRIS/KUBLER -vs
DRZEWIECKI/OLIVEIRA -
A. ALVARADO LARIN -vs
BLAISE BICKNELL -
ΙΜΕΡ ΕΛΙΑΣ -vs
ΤΑΜΠΙΛΟ ΑΛΕΧAΝΤΡΟ -
JERZY JANOWICZ -vs
YEUNG PAK LONG -
ΡΟΥΝΤ ΚAΣΠΕΡ -vs
HAYDN LEWIS -
MANUEL SANCHEZ -vs
ΝΙΚΛΑΣ-ΣΑΛΜΙΝΕΝ ΠAΤΡΙΚ -
MARCELO AREVALO -vs
ΦΙΛΙΠΣ ΡΟΟΥΛΑΝΤ -
PARAGUAY -vs
SRI LANKA -
ΛΟΠΕΖ ΒΙΛΑΣΕΝΟΡ ΤΖΕΡAΡΝΤΟ -vs
ΒΙΡΤΝAΝΕΝ ΟΤΟ -
PERU -vs
SWITZERLAND -
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ΕΧΡAΤ ΣAΝΤΡΟ -
HUGO DELLIEN -vs
ΧΕΡΝAΝΤΕΖ-ΦΕΡΝAΝΤΕΖ ΧΟΣΕ -
COLOMBIA -vs
ARGENTINA -
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ΜAΓΙΕΡ ΛΕΟΝAΡΝΤΟ -
BOLIVIA -vs
DOMINICAN REPUBLIC -
ΑΛΒAΡΕΖ ΝΙΚΟΛΑΣ -vs
ΛΑΑΚΣΟΝΕΝ ΧΕΝΡΙ -
LIVE
ΕΣΤΟΥΔΙAΝΤΕΣ ΝΤΕ ΜΕΡΙΔΑ 0vs
ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ 0
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΜΠΙΝΑΣΙΟΝAΛ -vs
ΣΑΟ ΠAΟΛΟ -
ΑΛΙAΝΣΑ ΛΙΜΑ -vs
ΝΑΣΙΟΝAΛ -
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ΜΠΡΑΖΙΛΙΑ 19
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ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ -
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ΜΠΑΚΝΕΛ ΜΠΑΙΣΟΝ -
ΑΡΜΥ ΜΠΛΑΚ ΝΑΙΤΣ -vs
ΛΑΦΑΓΙΕΤ ΛΕΟΠΑΡΝΤΣ -
ΝΟΡΘ ΦΛΟΡΙΝΤΑ ΟΣΠΡΕΙΣ -vs
ΛΙΠΣΚΟΜΠ -
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ΟΥΙΣΚΟΝΣΙΝ ΓΚΡΙΝ ΜΠΕΙ -vs
ΟΚΛΑΝΤ ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΓΚΡΙΖΛΙΣ -
ΛΟΝΓΚΓΟΥΝΤ ΛAΝΣΕΡΣ -vs
ΧAΜΠΤΟΝ ΠAΙΡΕΤΣ -
ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΙΚΑΓΟ ΦΛΕΙΜΣ -vs
ΓΙΑΝΓΚΣΤΑΟΥΝ ΣΤΕΙΤ -
ΛΟΓΙΟΛΑ ΜΕΡΙΜΑΟΥΝΤ ΛΑΙΟΝΣ -vs
ΣΑΝ ΝΤΙΕΓΚΟ ΤΟΡΕΡΟΣ -
ΓΙΟΥΤΑ ΣΤΕΙΤ ΑΓΚΙΣ -vs
ΝΙΟΥ ΜΕΞΙΚΟ ΛΟΜΠΟΣ -
ΒΑΛΠΑΡΑΙΣΟ ΚΡΟΥΣΕΙΝΤΕΡΣ -vs
ΕΒΑΝΣΒΙΛ ΠΕΡΠΛ ΕΙΣΙΣ -
ΩΣΤΙΝ ΠΕΙ ΣΤΕΙΤ -vs
ΙΣΤΕΡΝ ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΠΑΝΘΕΡΣ -
ΣΑΝΤΑ ΚΛΑΡΑ ΜΠΡΟΝΚΟΣ -vs
PORTLAND PILOTS -
ΝΕΒAΝΤΑ ΓΟΥΟΛΒ ΠΑΚ -vs
ΟΥΑΙΟΜΙΝΓΚ ΚΑΟΥΜΠΟΙΣ -
ΜΠΡΑΝΤΛΕΙ ΜΠΡΕΙΒΣ -vs
ΣΑΟΥΘ.ΙΛΛΙΝΟΙΣ ΣΑΛΟΥΚΙΣ -
ΣAΜΦΟΡΝΤ ΜΠΟΥΛΝΤΟΓΚΣ -vs
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΙΝΤΕΤΣ -
ΝΤΕΠΟΡΤΕΣ ΚΟΥΙΝΤΙΟ -vs
ΒΑΛΕΝΤΟΥΠAΡ -
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝΙΤAΡΙΑΣ -vs
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΟΡΔΟΒΑ -
ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΤΖΟ ΝΤΕ ΑΛΜAΓΚΡΟ -vs
ΣΑΝ ΜAΡΤΙΝ ΚΟΡΙΕΝΤΕΣ -
GIMNASIA -vs
ΧΙΣΠAΝΟ ΑΜΕΡΙΚAΝΟ -
ΟΥΝΙΟΝ ΣAΝΤΑ ΦΕ -vs
ΝΤΟΚ ΣΑΝΤ -
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΓΙAΓΚΟ -vs
ΑΓΚΟΥAΝΤΑ -
ΜΠΙΓΚΟΥΑ -vs
ΟΥΡΟΥΝΤAΙ ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΡΙΟ -
ΚΛΑΜΠ ΓΚΟΕΣ -vs
ΚAΠΙΤΟΛ -
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΝΤΕ ΚΟΝΣΕΠΣΙΟΝ -vs
ΚΟΜΠΡΕΣAΛ -
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΔAΔ ΚΑΤΟΛΙΚΑ -vs
ΟΥΝΙΟΝ ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ -
ATENEO VOLEY -vs
ΣΙΟΥΝΤAΝΤ -
ΡΙΒΕΡ ΠΛΕΙΤ -vs
ΣΑΝ ΧΟΥAΝ ΒΟΛΛΕΥ -
ΜΟΝΤΕΡΟΣ -vs
ΝΤΡΙΝ ΜΠΟΛΙΒAΡ -
ΟΜΠΡΑΣ ΣΑΝ ΧΟΥAΝ -vs
ΤΖΙΓΚAΝΤΕΣ ΝΤΕΛ ΣΟΥΡ -
RIVER PLATE (W) -vs
BOCA JUNIORS (W) -
ΗΠΑ (Γ) -vs
ΑΓΓΛΙΑ (Γ) -
COMERCIAL-MS -vs
COSTA RICA MS -
ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ -vs
ΝΤΕΠΟΡΤΙΒΟ ΣΑΠΡΙΣΑ -
ΣΙΜΑΡΟΝΕΣ ΝΤΕ ΣΟΝΟΡΑ -vs
ΚΟΡΕΚΑΜΙΝΟΣ -
ΠΕΡΣΙΤΑ ΤΑΝΓΚΡAΝΓΚ -vs
ΜΑΚΑΣAΡ -
ΠΕΡΣΙΚ ΚΕΝΤΙΡΙ -vs
ΜΠΑΓΙΑΝΚAΡΑ -
ΜΠΑΡΙΤΟ ΠΟΥΤΕΡΑ -vs
ΜΠΑΛΙ -
MELBOURNE KNIGHTS -vs
ΧAΜΕ ΣΙΤΙ -
PORT MELBOURNE SC -vs
SOUTH MELBOURNE -
GREEN GULLY -vs
ΧΕΙΝΤΕΛΜΠΕΡΓΚ ΓΙΟΥΝ. -
ΜΠΕΝΤΛΕΙΧ ΓΚΡΙΝΣ -vs
ΣΕΝΤ ΑΛΜΠΑΝΣ -
DANDENONG CITY -vs
ΑΒΟΝΤΕΙΛ ΧAΙΤΣ -
OAKLEIGH CANNONS -vs
ALTONA MAGIC -
UKM -vs
ΚΕΛΑΝΤΑΝ ΣΤΕΙΤ -
ΚΕΛΑΝΤAΝ ΓΙΟΥΝ. -vs
ΚAΤΣΙΝΓΚ -
ΤΕΡΕΝΓΚΑΝΟΥ 2 -vs
ΠΕΡΜΠΑΝΤΑΝAΜ ΚΕΜΑΤΖΟΥAΝ ΝΕΓΚΕΡΙ ΠΕΡAΚ -
OLEKSANDRIA U19 -vs
MET. ZAPORIZHYA U19 -
VOLYN LUTSK U19 -vs
DESNA U19 -
VORSKLA U19 -vs
ZORYA LUHANSK U19 -
ΚΑΜΠΕΛΤAΟΥΝ -vs
CROYDON KINGS -
PARA HILLS KNIGHTS -vs
ADELAIDE OLYMPIC -
ΑΔΕΛΑΙΔΑ ΚΟΜΕΤΣ -vs
ΣΟΥΜΠΕΡΛΑΝΤ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ -
NE METROSTARS -vs
ADELAIDE CITY -
MAGWE -vs
ΣΑΝ ΓΙΟΥΝAΙΤΙΝΤ -
ΤΟΥΡAΝ ΤΟΒΟΥΖ -vs
ΜΟΙΚ ΜΠΑΚΟΥ -
SUMQAYIT B -vs
ΚΕΣΛΑ B` -
ΑΓΚΣΟΥ -vs
ΚΑΠAΖ -
ΑΝΣAΝ ΟΚ -vs
SAMSUNG BLUE FANGS -
ΝΤΕΣΝΑ ΤΣΕΡΝΙΧΙΒ U21 -vs
ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ -
ΟΛΕΚΣAΝΤΡΙΑ U21 -vs
ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ U21 -
ΑΝΙAΓΚ -vs
ΣΕΟΥΛ ΝAΙΤΣ -
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