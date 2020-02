Ο Γκαμπονέζος επιθετικός ήταν εκείνος που σκόραρε για τους «κανονιέρηδες» στο 113' του επαναληπτικού με τους Πειραιώτες και όταν ο Ελ Αραμπί πέτυχε το 2-1 για την ομάδα του Μαρτίνς, ο «Όμπα» αστόχησε ολομόναχος εξ επαφής μπροστά από τον Σα, με αποτέλεσμα η Άρσεναλ ν' αποκλειστεί από τη συνέχεια του Europa League.

Προσπαθώντας να μιλήσει στην κάμερα ως όφειλε λίγο μετά τη λήξη του ματς, ο φορ των «κανονιέρηδων» κι εκ των αρχηγών της ομάδας δεν μπορούσε στιγμή να σηκώσει το βλέμμα του προς τον φακό, αφού δεν ήθελε να φανεί ότι με το ζόρι συγκρατούσε τα δάκρυά του...

"It's very hard, very tough."

A crestfallen Pierre-Emerick Aubameyang struggles to find the words to explain his last-minute miss which saw Arsenal fall out of the Europa League.

@ReshminTV pic.twitter.com/QUr6dDRIfc

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 27, 2020