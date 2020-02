Είναι η συνηθισμένη φάρσα αλλά πάντοτε προκαλεί γέλιο...

Μετά τον αποκλεισμό της Άρσεναλ από τον Ολυμπιακό και την απουσία των «κανονιέρηδων» από τη συνέχεια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων για φέτος, αντίπαλοι οπαδοί βρήκαν την ευκαιρία για καζούρα.

Φίλοι της Τότεναμ που η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκονται σε καλύτερη θέση μετά το 1-0 από τη Λειψία στο πρώτο ματς των «16» του Champions League, κάλεσαν στα γραφεία των συμπολιτών τους και ζήτησαν εισιτήρια για τα επόμενα ευρωπαϊκά ματς της ομάδας του Αρτέτα...

Ως απάντηση, πήραν κλείσιμο τηλεφώνου!

These Spurs fans phoned up Arsenal's ticket office to enquire about Last 16 Europa League tickets pic.twitter.com/sjMvaqRUbA

— ODDSbible (@ODDSbible) February 28, 2020