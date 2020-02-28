Άρσεναλ-Ολυμπιακός 1-2: Η... τρέλα στο γκολ του Ελ Αραμπί μέσα από το πέταλο (vid)

Είναι η στιγμή που ο Μασούρας σεντράρει.
Είναι η στιγμή που ο Ελ Αραμπί αγγίζει την μπάλα.
Είναι η στιγμή που γίνεται το 1-2.
Είναι η στιγμή που ο κόσμος του Ολυμπιακού τα... χάνει!
Είναι η στιγμή που τρελαίνεται!
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 1vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 71vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 80vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 68vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 86vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 71vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΟ 1vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΓΙΑΞ 2vs
ΧΕΤAΦΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΛΤΙΚ 1vs
F.C. COPENHAGEN 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΦΙΚΑ 3vs
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 3
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 115vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ 106
ΤΕΛΙΚΟ
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ 106vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 100
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 112vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ 108
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ 86vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ 116
ΝΙΜ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΒ ΣΑΜAΡΑ -vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
LIVE
SKORUK TOMAKOVKA 0vs
FC DNEPRAGRO 0
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
SIARKA TARNOBRZEG -
LOGAN LIGHTNING -vs
MT GRAVATT HAWKS -
ΝΤΟΜΠΡΙΝΤΖΧΑ ΝΤΟΡΜΠΙΧ -vs
ΤΣΕΡΜΟΜΟΡΕΤΣ -
ΝΟΡΜΠΙ -vs
OYGARDEN -
ΤΣΕΛΙΑΜΠΙΝΣΚ -vs
ΝΤΟΛΓΚΟΠΡΟΥΝΤΝΙ -
GHIRODA GIARMATA -vs
SOIMII LIPOVA -
TOSK TESANJ -vs
ΓΚΟΥΙΤΣΟΟΥ ΤΣΙΤΣΕΝΓΚ -
ROW 1964 RYBNIK -vs
KS DECOR BELK -
ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ 2 -vs
ΜΠΙAΣΕΝ -
SV PACHERN -vs
SV PISCHELSDORF -
MARATHON KORNEUBURG -vs
RETZ -
HEILIGENKREUZ -vs
TUS STEIN REINISCH -
SV WEINITZEN -vs
ASV GOSTING -
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
O Ελ Αραμπί σκοράρει στην παράταση, ο Ολυμπιακός κάνει το 2-1 και παίρνει μία πρόκριση βγαλμένη από τα πιο όμορφα παραμύθια! Έτσι το έζησαν όσοι βρέθηκαν πίσω από τέρμα των «κανονιέρηδων»!
Είναι η στιγμή που ο Μασούρας σεντράρει.
Είναι η στιγμή που ο Ελ Αραμπί αγγίζει την μπάλα.
Είναι η στιγμή που γίνεται το 1-2.
Είναι η στιγμή που ο κόσμος του Ολυμπιακού τα... χάνει!
Είναι η στιγμή που τρελαίνεται!