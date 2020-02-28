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Άρσεναλ-Ολυμπιακός 1-2: Η... τρέλα στο γκολ του Ελ Αραμπί μέσα από το πέταλο (vid)

Άρσεναλ-Ολυμπιακός 1-2: Η... τρέλα στο γκολ του Ελ Αραμπί μέσα από το πέταλο (vid)

Άρσεναλ-Ολυμπιακός 1-2: Η... τρέλα στο γκολ του Ελ Αραμπί μέσα από το πέταλο (vid)

O Ελ Αραμπί σκοράρει στην παράταση, ο Ολυμπιακός κάνει το 2-1 και παίρνει μία πρόκριση βγαλμένη από τα πιο όμορφα παραμύθια! Έτσι το έζησαν όσοι βρέθηκαν πίσω από τέρμα των «κανονιέρηδων»!

Είναι η στιγμή που ο Μασούρας σεντράρει.

Είναι η στιγμή που ο Ελ Αραμπί αγγίζει την μπάλα.

Είναι η στιγμή που γίνεται το 1-2.

Είναι η στιγμή που ο κόσμος του Ολυμπιακού τα... χάνει!

Είναι η στιγμή που τρελαίνεται!

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