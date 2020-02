Στο 120' η εκπληκτική προβολή του Ελ Αραμπί έστειλε τον Ολυμπιακό και τους 6.000 φιλάθλους του που βρέθηκαν στο Emirates στα ουράνια...

Ηταν μια επική νίκη-πρόκριση των «ερυθρόλευκων» η οποία γίνεται επικότερη εάν βάλεις ν' ακούγεται το soundtrack του Τιτανικού!

Arsenal getting knocked out of the Europa League by Olympiacos 2020 but with the Titanic theme song over El-Arabi's goal #ARSOLY pic.twitter.com/jl7fMY9Huo

— Mahel Khan (@Mahelx) February 27, 2020