Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Πρώτος αποκλεισμός μετά από νίκη εκτός έδρας!

Ο Ολυμπιακός κατάφερε κάτι επικό, κάτι μοναδικό, κάτι που δεν είχε πετύχει άλλη ομάδα απέναντι στην Αρσεναλ. Στις 17 προηγούμενες περιπτώσεις νοκ άουτ ευρωπαϊκών αγώνων που οι Λονδρέζοι είχαν κερδίσει στο πρώτο ματς εκτός έδρας, είχαν καταφέρει να πάρουν ισάριθμες προκρίσεις. Το βράδυ της Πέμπτης ήταν η πρώτη φορά που η Άρσεναλ αποκλείστηκε και σίγουρα θα το θυμάται για πάντα...

1/18 - Arsenal have failed to progress from a European tie (including qualifiers) after winning the first leg away from home for the first time ever (18 occasions they've won the first leg away from home). Disbelief. pic.twitter.com/u282bvjqxZ

