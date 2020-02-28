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Αρσεναλ – Ολυμπιακός: Tα δάκρυα του Σισέ μπροστά στην ερυθρόλευκη κερκίδα (vid)

Αρσεναλ – Ολυμπιακός: Tα δάκρυα του Σισέ μπροστά στην ερυθρόλευκη κερκίδα (vid)

Αρσεναλ – Ολυμπιακός: Tα δάκρυα του Σισέ μπροστά στην ερυθρόλευκη κερκίδα (vid)

Ο Σενεγαλέζος στόπερ ήταν εμφανώς συγκινημένος μετά τον αποψινό θρίαμβο των  «ερυθρολεύκων»

Ο Σισέ άνοιξε απόψε το σκορ στον θρίαμβο του Ολυμπιακού και στο φινάλε πανηγύρισε με την ψυχή του τη μεγάλη πρόκριση των «ερυθρολεύκων» επί της Αρσεναλ. Μάλιστα δάκρυσε, προφανώς από την ένταση της στιγμής, ενώ οι φίλοι της ομάδας αποθέωναν εκείνον αλλά και όλους τους Πειραιώτες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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