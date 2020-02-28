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Αρσεναλ - Ολυμπιακός: Η ευκαιρία του Γκασπάρ στην παράταση! (vid)

Αρσεναλ - Ολυμπιακός: Η ευκαιρία του Γκασπάρ στην παράταση! (vid)

Αρσεναλ - Ολυμπιακός: Η ευκαιρία του Γκασπάρ στην παράταση! (vid)

Μεγάλη ευκαιρία για το 0-2 από τον Ολυμπιακό με τον Γκασπάρ στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης.

Ο Ολυμπιακός πλησίασε το δεύτερο γκολ μέσα στο Emirates στην παράταση με τον Γκασπάρ, αλλά το σουτ που επιχείρησε πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Λένο.

 

 

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