Αρσεναλ - Ολυμπιακός: Η ευκαιρία του Γκασπάρ στην παράταση! (vid)

Ο Ολυμπιακός πλησίασε το δεύτερο γκολ μέσα στο Emirates στην παράταση με τον Γκασπάρ, αλλά το σουτ που επιχείρησε πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Λένο.
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ 1vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΑΚAΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 71vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 70
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 80vs
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 82
ΤΕΛΙΚΟ
ΖΕΝΙΤ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 68vs
ΜΠAΓΕΡΝ ΜΟΝAΧΟΥ 77
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΛΜΠΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 86vs
ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ 99
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ 71vs
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 56
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΟΡΤΟ 1vs
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΓΙΑΞ 2vs
ΧΕΤAΦΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΕΛΤΙΚ 1vs
F.C. COPENHAGEN 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΝΦΙΚΑ 3vs
ΣΑΧΤAΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ 3
ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ ΣΙΤΙ -vs
ΛΕΣΤΕΡ -
ΣΟΣΙΕΔAΔ -vs
ΡΕAΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ -
ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ -vs
ΧΕΡΤΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ -
ΚΙΜΚΙ -vs
ΒΙΛΕΡΜΠAΝ -
ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ ΚAΟΥΝΑΣ -vs
ΜΙΛAΝΟ -
ΒΑΛΕΝΘΙΑ -vs
ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ -
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ -vs
ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ -
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ -vs
ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ -
ΙΝΤΙAΝΑ ΠΕΙΣΕΡΣ -vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ -
ΓΚΟΛΝΤΕΝ ΣΤΕΙΤ ΓΟΥΟΡΙΟΡΣ -vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΛΕΙΚΕΡΣ -
ΝΙΜ -vs
ΜΑΡΣΕΙΓ -
ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ -vs
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛAΡΙΣΑΣ -
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ -vs
ΠΑΣ ΓΙAΝΝΙΝΑ -
ΑΛAΝΙΑΣΠΟΡ -vs
ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ -
ΚΡΙΛΙΑ ΣΟΒΕΤΟΒ ΣΑΜAΡΑ -vs
ΟΡΕΝΜΠΟΥΡΓΚ -
ΧΟΥΝΤΙΚ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
SIARKA TARNOBRZEG -
ROW 1964 RYBNIK -vs
KS DECOR BELK -
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ U19 -vs
ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ -
Μεγάλη ευκαιρία για το 0-2 από τον Ολυμπιακό με τον Γκασπάρ στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης.
Ο Ολυμπιακός πλησίασε το δεύτερο γκολ μέσα στο Emirates στην παράταση με τον Γκασπάρ, αλλά το σουτ που επιχείρησε πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Λένο.