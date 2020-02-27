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Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Ποιος κορονοϊός; «Μόνιμη ασθένεια» ο Ολυμπιακός! (pic)

Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Ποιος κορονοϊός; «Μόνιμη ασθένεια» ο Ολυμπιακός! (pic)

Άρσεναλ - Ολυμπιακός: Ποιος κορονοϊός; «Μόνιμη ασθένεια» ο Ολυμπιακός! (pic)

Eυρηματικοί, αλλά και... ατρόμητοι κάποιοι από τους φίλους του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στο Λονδίνο! Με ένα πλακάτ... πάντρεψαν την αγάπη για την ομάδα τους, με την παγκόσμια επιδημία των ημερών! 

«ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΡΟΜΑΖΕΙ Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΜΟΝΙΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» έγραφε το ευφάνταστο πλακάτ που έκανε την εμφάνιση του στο «πέταλο» του Emirates όπου βρίσκονται οι φίλοι των Πειραιωτών!

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