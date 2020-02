Εσπανιόλ - Γουλβς: Ο Νέτο την ευκαιρία της χρονιάς (vid)

Υποψήφιος για το blooper της χρονιάς στην κατηγορία «χαμένη ευκαιρία» είναι ο Νέτο.

Ο Πορτογάλος επιθετικός της Γουλβς, με το σκορ στο 2-2 κόντρα στην Εσπανιόλ, βγήκε στην αντεπίθεση στο 87', πέρασε τον τερματοφύλακα των Ισπανών και βρέθηκε με όλο τον χώρο δικό του για να πλασάρει σε κενή εστία.

Η κατάληξη της φάσης, όμως, βρήκε την μπάλα να φεύγει ένα μέτρο δίπλα από το δοκάρι, σε μια ανεπανάληπτη ευκαιρία, που τουλάχιστον δεν στοίχισε για τους Λύκους.

Neto has just missed this for wolves... #EuropaLeague pic.twitter.com/YSs3NFNri9

— Alex(@cpfcalex611) February 27, 2020