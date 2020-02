Η Λουντογκόρετς έπρεπε να ταξιδέψει στην Ιταλία για τη ρεβάνς με τους «νερατζούρι» μετά το 2-0 που είχε πάρει στο πρώτο παιχνίδι στην Βουλγαρία η ομάδα του Αντόνιο Κόντε.

Λόγω της έξαρσης του κοροναϊού, η UEFA αποφάσισε να διεξαχθεί το παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών, ενώ, δεν θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου ώστε να μην υπάρξει συνωστισμός δημοσιογράφων και λοιπών ανθρώπων...

Η βουλγαρική ομάδα, πάντως, όσο μπορούσε έλαβε μέτρα προστασίας και άπαντες έφτασαν στο Μιλάνο με μάσκες...

Here’s a video of the #Ludogorets players arriving in Milan, wearing face masks because of the #coronavirus threat in the Lombardia region. The Bulgarian champions are due to play Inter in tomorrow’s #UEL 2nd leg at San Siro behind closed doors #InterLudogorets pic.twitter.com/5L2oMEG8gb

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) February 26, 2020