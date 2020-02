Με επιδημιολόγο η Λουντογκόρετς στο Μιλάνο υπό τον φόβο του κοροναϊού! (pic)

Ο κοροναϊός... απειλεί την Ασία και την Ευρώπη αλλά οι Βούλγαροι ταξίδεψαν για την πόλη της μόδας, όπου ο ιός έχει «χτυπήσει» και εκεί.

Ωστόσο, έχουν φροντίσει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα μιας και έχουν μαζί τους ειδικό επιδημιολόγο, ο οποίος θα ακολουθεί την ομάδα σε κάθε της βήμα.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, με την επιστροφή της ομάδας στη Βουλγαρία, όλοι οι παίκτες και το προπονητικό τιμ θα μπουν σε νοσοκομείο στη Σόφια για τα απαραίτητα τεστ!

Θυμίζουμε πως το ματς θα γίνει σε άδειο γήπεδο, με τους αρμόδιους να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα προστασίας.

Confirmed: #Ludogorets have got on the plane to Milan, accompanied by an epidemiologist who'll follow the team everywhere, while in Italy, because of the #coronavirus threat. Once the team comes back, all players will get tested in a hospital in Sofia#UEL #InterLudogorets https://t.co/nV7kOnxf7W

— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) February 26, 2020